В Нью-Йорке начался суд над Трампом по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс

В Нью-Йорке начинается судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп станет первым в истории президентом США, когда-либо представшим перед судом по уголовному делу.

Возле здания суда собрались более сотни журналистов. На слушания прибыл и сам Трамп.

Он сделал короткое заявление для прессы, в очередной раз повторив, что суд — не что иное, как охота на ведьм.

«Это действительно нападение на политического оппонента», — сказал Дональд Трамп.

«Это нападение на Америку, и поэтому я очень горжусь тем, что нахожусь здесь», — заявил он.

Ожидается, что процесс продлится не менее шести недель, причем первые пару из них будут посвящены выбору присяжных.

Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.

Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.

Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а это в свою очередь можно квалифицировать как уголовное преступление.

Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Экс-президенту США, снова баллотирующемуся на выборы в этом году, предъявлено 34 обвинения в мошенничестве. Сам Трамп отрицает любые юридические правонарушения, а также отрицает, что у него был роман с Дэниелс.

В преддверии начала заседания Дональд Трамп обрушился на судью, ведущего его дело, которое он называет охотой на ведьм под руководством демократов.

«”Суд” не должен состояться из-за крайне конфликтного председательствующего судьи», — написал бывший президент на своей социальной медиаплатформе Truth Social.

«Как убедительно заявляют практически все ученые-юристы, дело, помимо всего прочего, запрещено документом о сроке исковой давности», — добавил он.

В минувшие выходные Трамп обвинил предстоящее судебное разбирательство во «вмешательстве в выборы».

Напомним, что судья уже наложил ограничения на действия Трампа, запретив ему делать публичные заявления о сотрудниках суда, присяжных, свидетелях и адвокатах окружной прокуратуры, а также об их семьях.