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Новости русской службы Би-би-си

Иран захватил в Персидском заливе сухогруз под флагом Португалии "за связь с Израилем"

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Вертолет над судном
Cудно. Кадр из видео: twitter.com/spectatorindex

Иранские спецслужбы захватили в Персидском заливе сухогруз MSC Aries, сообщают ближневосточные СМИ, сейчас оно направляется в сторону Ирана.

Первым о захвате рассказало иранское агентство Тасним, сообщив, что судно захвачено корпусом Стражей Исламской революции как «связанное с сионистским режимом», то есть Израилем.

Управление морских торговых операций Великобритании уточнило, что судно «захвачено региональными властями» в Оманском заливе недалеко от эмиратского портового города Фуджейра.

Ормузский пролив отделяет Персидский залив от Оманского, это объясняет расхождение данных.

Чуть позже AP опубликовало видео захвата, снятое с борта судна, на кадрах которого видна высадка вертолетного десанта.

На нем можно расслышать, как один из членов экипажа корабля говорит кому-то: «Не выходите». Затем тот же мужской голос говорит коллегам идти на мостик, пока на палубу все еще спускаются новые десантники.

В агентстве уточняют, что, хотя немедленно подтвердить подлинность видео не представляется возможным, оно соответствует известным деталям высадки, а вертолет, участвовавший в ней, похоже, использовался иранской военизированной Революционной гвардией в прошлом, при проведении других рейдов.

Инцидент произошел на фоне усиления напряженности в отношениях между Ираном и странами Запада.

Израиль опасается нападения со стороны Тегерана, после того как по зданию иранского посольства в столице Сирии Дамаске 1 апреля был нанесен удар, в результате которого погибли несколько руководителей Корпуса стражей Исламской революции, включая двух генералов.

Оператор судна, компания MSC, подтвердила захват в Ормузском проливе судна под португальским флагом, на борту которого находится 25 человек.

«Мы с сожалением сообщаем, что MSC Aries, принадлежащий Zodiac Maritime и зафрахтованный MSC, при прохождении через Ормузский пролив был захвачен иранским вертолетным десантом», — говорится в разосланном компанией сообщении.

Там также указано, что MSC «тесно сотрудничает с соответствующими властями, чтобы обеспечить благополучие [экипажа] и безопасное возвращение судна».

Zodiac Maritime является частью Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эялю Оферу.

Впрочем, позже MSC уточнила, что владелец судна — Gortal Shipping, которая лишь «аффилирована» Zodiac Maritime.

Представитель командования израильской армией заявил, что любая попытка Ирана эскалировать конфликт не останется без ответа.

В последний раз MSC Aries видели накануне у берегов Дубая, он направлялся к Ормузскому проливу.

Как уточняет Times of Israel, капитан судна отключил сигнал, передающий точное местоположение сухогруза, что «является обычным делом для связанных с Израилем судов, следующих через этот регион».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2084300-iran-zahvatil-v-persidskom-zalive-suhogruz-pod-flagom-portugalii-za-svyaz-s-izrailem/

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