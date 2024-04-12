Аргентина признала Иран государством-террористом за взрывы в 1990-х

Суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством, признав Тегеран заказчиком двух кровавых нападений на еврейских объектах в Буэнос-Айресе 30 лет назад, жертвами которых стали более 100 человек.

Речь идет о нападении на израильское посольство в Аргентине в 1992 году, унесшем 29 жизней, и взрыве в еврейском центре AMIA в 1994-м, ставшем самым смертоносным в истории страны (85 погибших).

По итогам судебного разбирательства суд постановил, что оба теракта были осуществлены радикальным ливанским шиитским движением «Хезболла» по заказу Тегерана, в качестве мести за отмену Аргентиной сделки по предоставлению Ирану ядерных материалов и технологий.

Как сообщает местная пресса, нападение на еврейский центр суд квалифицировал как преступление против человечности, а Иран официально объявлен террористическим государством как заказчик обоих терактов.

Как заявил в интервью радио Con Vos один из трех судей, вынесших это решение, Карлос Махикес, «Хезболла» провела операцию, «отвечающую политическому, идеологическому и революционному замыслу и санкционированную [иранским] правительством, государством».

В 1992 году жертвами взрыва бомбы в израильском посольстве стали 29 человек. Два года спустя в еврейский центр AMIA въехал грузовик, начиненный взрывчаткой, унеся еще 85 жизней. Около 300 человек получили ранения.

Нападение 1994 года так и не было раскрыто, однако Аргентина и Израиль давно подозревали, что оно было совершено «Хезболлой» по заказу из Тегерана.

Прокуроры уверены, что приказ о нападении отдал тогдашний президент Ирана Али Акбара Хашеми Бахрами Рафсанджани. Обвинение также предъявлено другим высшим иранским чиновникам и членам «Хезболлы».

В Тегеране причастность к взрывам категорически отрицают.

В Аргентине проживает около 300 тысяч евреев — это самая большая еврейская община в Латинской Америке.

Там также живет немало других иммигрантов с Ближнего Востока — в частности, из Сирии и Ливана.

Решение суда уже приветствовал глава Делегации ассоциаций израэлитов Аргентины (DAIA) Хорхе Кнобловиц.

В интервью радиостанции Mitre он заявил, что это решение очень важно, поскольку теперь позволяет жертвам обратиться в Международный уголовный суд.

Бывший президент Аргентины Карлос Менем, умерший в 2021 году и занимавший пост главы государства во время обоих терактов, также привлекался к суду за сокрытие обстоятельств взрыва в AMIA, но в итоге был оправдан.

Бывший начальник разведки страны Уго Анзоррегуи приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения после того как был признан виновным в воспрепятствовании независимому расследованию нападений.

Помимо него, по делу проходили еще несколько десятков аргентинских должностных лиц, обвиненных в коррупции и препятствовании правосудию.

В частности, бывший судья, возглавлявший расследование теракта, Хуан Хосе Галеано, в 2019 году был осужден на шесть лет лишения свободы за сокрытие доказательств.