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Фридман и Авен выиграли суд о признании незаконными санкций ЕС. Но санкции остались в силе

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Михаил Фридман и Петр Авен
Михаил Фридман и Петр Авен. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Суд Европейского союза удовлетворил иск российских бизнесменов и акционеров "Альфа-групп" Петра Авена и Михаила Фридмана и признал незаконным включение их в санкционный список после начала российского вторжения в Украину. После начала войны Авен и Фридман покинули Россию, но все равно попали под санкции ЕС и Великобритании, а в 2023 году были включены еще и в санкционный список США.

Согласно опубликованному в среду решению суда, "ни одна из причин, изложенных в первоначальных актах [о внесении Авена и Фридмана в санкционные списки], не является достаточно обоснованной".

Решение суда касается внесения Авена и Фридмана в санкционные списки 28 февраля 2022 года и продления этих санкций. В то же время в опубликованном на сайте суда документе указывается, что 13 марта 2023 года Совет ЕС вновь включил Авена и Фридмана в санкционный список, это решение бизнесмены оспаривают отдельно.

Представитель суда заявил, что срок санкций, которые были успешно обжалованы, уже истек. Фридман и Авен в настоящее время остаются под санкциями ЕС, поскольку с тех пор санкционные меры против них были введены в марте 2023 года и в марте этого года, что формально является отдельными решениями.

Оба бизнесмена оспорили и решение о продлении санкций от 2023 года. Представитель суда заявил, что рассмотрение их жалоб находится на начальной стадии и на это уйдут месяцы, пишет Reuters.

После вторжения России в Украину в 2022 году Совет Евросоюза ввел санкции против обоих миллиардеров под предлогом их близости к Владимиру Путину, который "предоставлял политическую поддержку "Альфа-групп". Авен также был назван близким другом главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В решении суда ЕС, однако, говорится, что степень их близости к президенту России или его окружению "не свидетельствует о том, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что они оказывали материальную или финансовую поддержку лицам,

На том, что бизнесмены "входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии России", настаивает, в частности, Служба безопасности Украины (СБУ). Киев в 2023 году объявил Фридмана в розыск.

Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,3 млрд долларов, Фридмана — в 13,1 млрд.

В марте 2023 года стало известно, что соратник Алексея Навального, на тот момент руководитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК в России признан экстремистской организацией и запрещен) Леонид Волков (в реестре "иноагентов") направлял на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции с Фридмана.

Среди подписантов были и другие известные люди, многие из которых объявлены в России "иностранными агентами". Тогда это вызвало очередной раскол в российской оппозиции, а Волков в результате скандала ушел со своего поста в ФБК и приостановил публичную деятельность.

Михаил Фридман к 24 февраля 2022 года значительную часть времени жил в Лондоне, там он и оказался, когда началась война. Он остался в Великобритании, высказывался против войны в Украине, но не критиковал Владимира Путина напрямую. После того как Британия ввела против акционеров Альфа-банка санкции, Фридман добивался их отмены в суде (пока безуспешно).

После введения санкций и блокировки банковских счетов правительство Великобритании разрешило Фридману тратить определенную сумму на текущие расходы — например, на такси и покупку еды. В интервью газете El Pais в конце марта 2022 он жаловался, что эта сумма «очень ограниченная» с учетом стоимости жизни в Лондоне.

Осенью 2023 года Михаил Фридман переехал в Израиль, но война началась и там. И тогда в "Альфа-групп" сообщили, что бизнесмен вернулся в Москву.

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си — о победе акционеров Альфа-банка в суде по иску об отмене санкций ЕС:

Примерно год назад многие ждали снятия санкций с Михаила Фридмана и Петра Авена. Тогда они были одними из немногих российских крупных бизнесменов, разорвавших связи с Россией после начала вторжения.

Уроженец Львова Фридман публично осудил войну, но в довольно сдержанных выражениях. Фактически оба миллиардера заняли промежуточную позицию — они против войны, в России не живут, но и ситуацию в ней особенно не критикуют.

Санкции для обоих явно были серьезной проблемой. У Петра Авена есть гражданство Латвии, он публично называл эту страну своим домом. При этом ходили слухи, что его могут лишить ее гражданства (в этом случае он обещал судиться).

С начала войны Фридман жил в Великобритании, которая уже ввела против него санкции. Он был сильно ограничен в расходах, а СМИ писали о возможном расследовании в отношении бизнесмена. В октябре 2023 года стало известно, что Фридман приехал в Москву — тогда это восприняли, как попытку бизнесмена восстановить связи с российским руководством.

Еще в середине 2023 года многие следили за попытками Фридмана и Авена избавиться от санкций как за важным примером. Тогда казалось, что если снять санкции с бизнесменов, которые уехали из России и публично осудили войну (даже в мягких и осторожных выражениях), то это могло бы стать примером для других.

В апреле 2024 года, когда война уже идет больше двух лет, экономика России растет на бюджетных деньгах, а российские бизнесмены явно не думают уезжать или публично осуждать войну, снятие санкций с Фридмана и Авена уже не кажется значимым политическим сигналом — особенно с учетом публикаций о поездках Фридмана в Москву.

Но стоит отметить, что санкции снял с них суд, а не европейские чиновники — а в странах ЕС суд все же отделен от исполнительной власти. Так что вряд ли этим решением кто-то собирался посылать сигнал другим бизнесменам.

Введение санкций, особенно в первые месяцы войны, было действительно хаотичным. Но время для того, чтобы использовать сегодняшнее решение суда как козырь в политической игре, явно ушло.

"На блюдечке с голубой каемочкой"

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального назвали решение суда ЕС "совершенно бестолковым и несправедливым".

"Мало того, что у западных политиков не хватило воли на само внесение в санкционный список сотен и тысяч людей, на которых опирается режим. Это решение показывает, что есть лазейка, которая позволяет и хорошую жизнь за границей сохранить, и против Путина особо не выступать", — говорится в заявлении в телеграм-канале "Команды Навального".

Соратник Навального Иван Жданов (в реестре "иноагентов") еще более резко высказался по поводу снятия санкций. По его словам, это решение — "феерическое позорище и провал всей европейской санкционной политики".

Леонид Волков (объявлен в России "иноагентом"), отправивший 1,5 года назад обращение на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля с просьбой снять санкции с Фридмана, также раскритиковал решение суда Евросоюза.

По его словам, в 2022 году он пытался выступить в роли посредника между владельцами "Альфа-Банка" и европейскими чиновниками для того, чтобы "открыть путь для бегства околопутинских элит".

А в нынешнем решении снять санкции с Фридмана и Авена, по словам Волкова, никакого смысла нет.

"Фридман и Авен ни слова публично так и не сказали против войны, не вступили с Путиным в конфликт. Суд ЕС просто так им отдал желаемое на блюдечке с голубой каемочкой", — отметил Волков.

Юлия Навального также подчеркнула, что ни Фридман, ни Авен не сделали никаких заявлений против войны и не предприняли никаких действий, чтобы прекратить российскую агрессию в Украине. Как резюмировала вдова Навального, ничего не изменилось с момента внесения Фридмана и Авена в санкционные списки.

"Антивоенно настроенные россияне в Европе сталкиваются со множеством проблем, но для российских олигархов все легко решается деньгами", — отметила она.

По ее мнению, нынешнее решение суда ЕС является "вредным", так как оно "ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напротив, высказался о решении суда Евросоюза в положительном ключе. По его словам, представители российского крупного бизнеса имеют возможность оспаривать санкции и реализуют ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082647-fridman-i-aven-vyigrali-sud-o-priznanii-nezakonnymi-sanktsiy-es-no-sanktsii-ostalis-v-sile/

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