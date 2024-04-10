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Запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный снова отменили в последний момент

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Ангара-А5»
Ангара-А5. Фото: t.me/roscosmos_gk

Вторая попытка запуска с космодрома Восточный тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» не состоялась. Запуск был перенесен не менее чем на сутки. Пуск должен стать седьмым в рамках программы «Ангара», четвертым с индексом ракеты А5 — и первым с Восточного, где для нее была построена стартовая площадка. Изначально запуск был назначен на вторник.

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» снова был отменен в последний момент. «Выдана команда „отмена пуска“. Руководителям работ подготовиться к 24 часовой стоянке», — сказал диктор в ходе трансляции «Роскосмоса» (цитата по «Интерфаксу»).

Повторная попытка пуска «Ангары-А5» была назначена на среду, 10 апреля, после того как накануне автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока.

21 марта при схожих обстоятельствах был отменен запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» с Байконура.

Этот пуск должен стать седьмым в рамках программы «Ангара» — и только четвертым запуском ракеты тяжелого класса с индексом А5.

Для нее была построена вторая стартовая площадка на космодроме «Восточный» в Амурской области, и впервые с этой площадки должна быть запущена «Ангара-А5». С первой площадки запускают ракеты «Союз».

Запуск «Ангары-А5» станет первым в серии летно-конструкторских испытаний, после которых ракету планируют допустить к полетам с космическими аппаратами.

«Ангара-А5» — одна из семейства ракет-носителей от легкого до тяжелого классов грузоподъемностью от 3,5 т («Ангара-1.2») до 38 т («Ангара-А5В») при выводе груза на низкую околоземную орбиту (2000 км) с космодрома Восточный.

«Ангара-А5» — вторая по грузоподъемности, она может поднять 24,5 т.

В описании на сайте «Роскосмоса» уточняется, что это максимальная масса полезной нагрузки только при выведении ее на низкую околоземную орбиту с высотой около 200 км.

При необходимости вывода аппаратов на более высокие орбиты масса полезной нагрузки уменьшится.

Модульная ракета

Разработка этого семейства началась в 1992 году после распада Советского Союза.

Идея заключалась в том, чтобы создать носитель модульной конструкции — его грузоподъемность можно менять, добавляя в конструкцию универсальные ракетные модули. В составе ракет-носителей легкого класса «Ангара-1.2.» используется один модуль УРМ-1. Самое большое их число в «Ангаре-А5B».

Разработчики «Ангары» стремились не только получить адаптируемый к нагрузке носитель, но и найти замену ракете «Протон», которая использовала высокотоксичное двухкомпонентное горючее.

И окислитель тетраоксид диазота, и само топливо (гептил) в «Протоне» очень токсичны и при авариях могут сильно загрязнить местность. «Ангара» использует гораздо менее токсичное топливо — керосин и сжиженный кислород в качестве окислителя. На таком же топливе летают ракеты «Союз».

Полезная нагрузка

Постепенное сворачивание программы производства и пусков «Протонов» не означает полного перехода на «Ангару».

Во-первых, в России есть запас «Протонов». Сколько именно этих ракет имеется в распоряжении, неизвестно, но в июне 2022 года гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин говорил, что его организация не будет выводить спутники на «Ангаре» до 2026 года.

Тяжелая «Ангара-А5» не станет и коммерческим локомотивом «Роскосмоса». На внешнем рынке космических пусков ей трудно соперничать с Falcon 9 компании SpaceX, которая может использовать ступени ракеты-носителя несколько раз, снижая стоимость услуг.

В возвращаемом варианте снижается и общая полезная нагрузка, а в «одноразовом» варианте грузоподъемность Falcon 9 соизмерима с «Ангарой-А5» и «Протоном», но столь тяжелые нагрузки — довольно большая редкость.

Выведение больших полезных нагрузок на низкую опорную орбиту интересует скорее российских госзаказчиков из Минобороны или «Космической связи» — и, вероятно, в будущем они и станут главными заказчиками пусков «Ангары А5».

В любом случае все российские космические пуски в 2023 году осуществлялись в интересах российских государственных заказчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2082398-zapusk-angary-a5-s-kosmodroma-vostochnyy-snova-otmenili-v-posledniy-moment/

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