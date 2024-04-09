Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Умер нобелевский лауреат, предсказавший существование бозона Хиггса

Опубликовано:

Питер Хиггс
Питер Хиггс. Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Умер британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон - ему было 94 года.

Информацию о кончине ученого опубликовали на сайте Эдинбургского университета.

Он скончался мирно дома в понедельник 8 апреля после непродолжительной болезни, говорится в публикации.

Идею о существовании частицы бозон Хиггс впервые предложил в 1964 году - прошло почти 50 лет, прежде чем существование этой частицы было подтверждено, и в 2012 году эксперименты на Большом адронном коллайдере.

За эту работу в 2013 году он совместно с Франсуа Энглером был удостоен Нобелевской премии по физике.

"Питер Хиггс был выдающейся личностью - по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания о мире, который нас окружает. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многие поколения", - говорится на сайте университета.

В Британской энциклопедии говорится, что бозон Хиггса - частица, являющаяся носителем поля Хиггса - поля, пронизывающего пространство и наделяющего массой все элементарные субатомные частицы благодаря взаимодействию с ними.

Идеи Питера Хиггса позволили создать проверяемую гипотезу происхождения массы у элементарных частиц.

В популярной культуре бозон Хиггса часто называют "частицей Бога", по названию книги нобелевского физика Леона Ледермана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2081921-umer-nobelevskiy-laureat-predskazavshiy-suschestvovanie-bozona-higgsa/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.