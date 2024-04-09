Умер нобелевский лауреат, предсказавший существование бозона Хиггса

Умер британский ученый Питер Хиггс, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по физике за предсказание существования частицы бозон - ему было 94 года.

Информацию о кончине ученого опубликовали на сайте Эдинбургского университета.

Он скончался мирно дома в понедельник 8 апреля после непродолжительной болезни, говорится в публикации.

Идею о существовании частицы бозон Хиггс впервые предложил в 1964 году - прошло почти 50 лет, прежде чем существование этой частицы было подтверждено, и в 2012 году эксперименты на Большом адронном коллайдере.

За эту работу в 2013 году он совместно с Франсуа Энглером был удостоен Нобелевской премии по физике.

"Питер Хиггс был выдающейся личностью - по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания о мире, который нас окружает. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, а его наследие будет продолжать вдохновлять еще многие поколения", - говорится на сайте университета.

В Британской энциклопедии говорится, что бозон Хиггса - частица, являющаяся носителем поля Хиггса - поля, пронизывающего пространство и наделяющего массой все элементарные субатомные частицы благодаря взаимодействию с ними.

Идеи Питера Хиггса позволили создать проверяемую гипотезу происхождения массы у элементарных частиц.

В популярной культуре бозон Хиггса часто называют "частицей Бога", по названию книги нобелевского физика Леона Ледермана.