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Tesla урегулировала иск, поданный семьей умершего водителя электрокара

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Tesla урегулировала иск по поводу гибели человека в результате аварии, связанной с программным обеспечением для полуавтономного вождения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Tesla урегулировала иск, поданный семьей инженера из Кремниевой долины, который погиб в аварии, полагаясь на программное обеспечение компании для полуавтономного вождения.

Сумма, которую Tesla заплатила за урегулирование дела, не была раскрыта в судебных документах, поданных 8 апреля, за день до того, как должно было начаться судебное разбирательство по делу о катастрофе, случившейся в 2018 году на шоссе в районе залива Сан-Франциско.

В судебном иске с просьбой сохранить сумму в тайне Tesla заявила, что согласилась урегулировать дело, чтобы "положить конец многолетним судебным разбирательствам".

Семья Уолтера Хуанга подала иск о халатности и противоправной смерти в 2019 году, требуя привлечь Tesla — и, как следствие, ее генерального директора Илона Маска — к ответственности за неоднократное преувеличение возможностей технологии беспилотных автомобилей Tesla. Они утверждали, что, рекламируя технологию "Автопилот", компания ввела в заблуждение владельцев транспортных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2081396-tesla-uregulirovala-isk-podannyy-semey-umershego-voditelya-elektrokara/

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