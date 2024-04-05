Брат принцессы Дианы опубликовал ранее неизданное фото с сестрой

Родной младший брат принцессы Дианы опубликовал в соцсетях архивную фотографию, которая была сделана в 1968 году – на ней он и его сестра стоят в школьной форме, передает NUR.KZ.

Младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер опубликовал в Instagram архивное фото с сестрой.

"Мой первый день в школе в сентябре 1968 года: отец сфотографировал меня и мою сестру Диану перед тем, как отвезти нас в Силфилд, очень милую начальную школу в Кингс-Линне, Норфолк. Директором школы была мисс Джин Лоу, теплая и заботливая женщина, которая любила своих мальчиков и девочек.

Я проучился там до 1972 года, когда отправился в место, которое в своих мемуарах я называю "Очень частная школа", – пишет он.

Чарльз Спенсер – младший из пяти детей Джона Спенсера и Френсис Рош.

Как следует из информации на его официальном сайте, он является экспертом-историком, журналистом, а также писателем. Последняя изданная им книга – "Очень приватная школа". Спенсер работал также на американском телеканале NBC News в качестве корреспондента.

К слову, на странице Чарльза нередко публикуются снимки с сестрой.