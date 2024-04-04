Финляндия объявила о бессрочном закрытии границы с Россией

Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией на неопределенное время.

Российско-финская граница остается закрытой с середины декабря - тогда власти Финляндии приняли решение полностью ее закрыть на два месяца. После этого решение о закрытии границ продлевалось еще на два месяца. Последнее решение о продлении закрытия должно было истечь 14 апреля, однако власти страны объявили, что пограничные пункты останутся закрытыми и после 15 апреля — до того момента, пока не будет принято решение о возобновлении работы КПП.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен объяснила это решение тем, что с момента закрытия границы и к этому апрелю ситуация с мигрантами из третьих стран не изменилась. Ранее власти Финляндии высказывали предположение, что наблюдавшийся осенью 2023 года резкий рост потока мигрантов из третьих стран через российскую границу может быть спланированной акцией со стороны России.

В частности, финские власти утверждали, что российские пограничники перестали проверять документы у тех, кто стремится к границе, и границу протяженностью почти в полторы тысячи километров наводнили сотни искателей убежища.

В Хельсинки считают, что российские власти могли намеренно создать кризис с мигрантами с целью дестабилизировать обстановку в Финляндии.

Финляндия начала закрывать погранпереходы с Россией в середине ноября из-за аномального наплыва мигрантов. В конце ноября власти страны объявили о полном закрытии сухопутной границы с Россией с исключением для грузовых перевозок.

В середине декабря, когда истекал срок решения о временном закрытии границы с Россией, Финляндия открыла два погранпункта на восточной границе — МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего финские власти снова полностью закрыли восточную границу.

В Хельсинки считают, что Москва направляет беженцев к границе, в том числе в отместку за вступление страны в НАТО и расширение оборонного сотрудничества с США. Кремль эти обвинения отрицает. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские пограничники «полностью соблюдают все свои служебные инструкции» и «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право».

В ноябре после первых закрытий погранпереходов российские власти начали арестовывать иностранцев с просроченными российскими визами. Как выяснила Би-би-си, сотни людей оказались в центрах временного содержания мигрантов в Карелии, некоторым из них была предложена служба в российской армии в обмен на отмену решения о депортации.