Загадочная болезнь, поразившая в последние годы американских дипломатов, может быть связана с работой подразделения российской разведки, утверждают журналисты-расследователи. В Кремле назвали их публикацию голословным обвинением.

Международная группа журналистов заявила, что ей удалось проследить связь между передвижениями агентов Главного разведывательного управления Минобороны России (ГРУ) и случаями "гаванского синдрома", когда сотрудники американских структур безопасности и дипломатических миссий жаловались на громкий, болезненный звук в голове, головокружение, потерю ориентации и другие необычные симптомы.

Издание The Insider (в России объявлено "нежелательной организацией" и "иноагентом"), а также программа 60 Minutes американской телекомпании CBS и журнал Spiegel опубликовали результаты своего расследования в ночь на понедельник.

Они утверждают, что сумели получить доказательства совпадений между датами поездок служащих военной части ГРУ в/ч 29155 со случаями "гаванского синдрома".

В расследовании журналистов утверждается, что оперативники российского подразделения военной разведки как минимум в нескольких случаях могли находиться рядом с дипмиссиями, когда американские сотрудники сталкивались с необъяснимой симптоматикой.

Согласно публикациям, в таких операциях в том числе могли принимать участие Александр Мишкин и Денис Сергеев — сотрудники ГРУ, которых британские власти подозревают в причастности к отравлению в Солсбери "Новичком" бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В публикациях сказано, что две жертвы "гаванского синдрома" узнали на фотографиях людей, которые журналисты назвали сотрудниками ГРУ (речь идет не о Мишкине и Сергееве).

Начиная с 2016 года американские дипломаты и сотрудники спецслужб, работавшие в разных странах, начали жаловаться на недомогание со странными симптомами.

Дипломаты и спецслужбы подозревали, что это вызвано какими-то враждебными действиями со стороны России, Китая или других стран.

Однако в марте 2023 года спецслужбы США опубликовали отчет, в котором назвали "крайне маловероятным", что загадочные заболевания американских дипломатов связаны с действиями враждебных сил.

Авторы нового расследования выражают надежду на то, что теперь у властей США появится информация, которая позволит сделать новые доводы.

Москва уже отвергла подозрения в свой адрес. "Все это не более чем беспочвенное, голословное обвинение СМИ", — сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Уже много лет тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была увязана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям не публиковал и не высказывал", — заявил Песков.

Представители Белого дома и ФБР дали комментарии CBS News, в которых, не говоря о выводах расследователей, заявили, что продолжат внимательно изучать аномальные инциденты со здоровьем сотрудников.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в Азии, Европе, Южной Америке.

Американские сотрудники, в том числе Белого дома, ЦРУ и ФБР, жаловались на головокружение, головные боли, трудности с концентрацией внимания и интенсивный и болезненный звук в ушах. Было сделано более 1000 сообщений о загадочном заболевании, причем десятки случаев до сих пор официально считаются необъяснимыми.

В США приняли закон, направленный на поддержку жертв этого синдрома, и люди с подтвержденными травмами имеют право на выплаты.

Уже давно высказывалось подозрение, что пострадавшие подверглись воздействию направленной энергии или микроволн, выпущенных скрытыми устройствами, — такая возможность была признана в более раннем отчете американской разведки.

Американский военный следователь Грег Эдгрин, исследующий случаи синдрома, рассказал программе 60 Minutes, что общей связью между жертвами синдрома он считает "связь с Россией": "Был некоторый момент, когда они работали против России и преуспели".

Он также сказал, что официальная планка доказательств участия России в США установлена слишком высоко, поскольку его страна не хочет "сталкиваться с очень суровой правдой".