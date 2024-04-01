Пересмотреть нормы защиты детского труда собираются в нескольких штатах США

Пересмотреть нормы о детском труде планируют сразу в нескольких штатах США из-за многочисленных нарушений, выявленных на предприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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После пандемии многие предприятия США (от ресторанов до предприятий сферы услуг) столкнулись с нехваткой рабочей силы. На этом фоне многие компании стали нанимать больше подростков, труд которых оплачивается намного дешевле, чем труд взрослых специалистов.

При этом эксперты по труду связывают с этой тенденцией всплеск нарушений условий детского труда. Согласно анализу Post, количество нарушений утроилось за последние 10 лет.

Работодатели стали чаще нанимать подростков, а также детей-мигрантов, прибывающих из Латинской Америки. По данным Министерства труда, в 2023 году было нанято больше всего подростков в возрасте от 16 до 19 лет. В последний раз такой всплеск был зафиксирован в 2009 году.

Согласно отчету Института экономической политики и других источников, как минимум в 16 штатах есть один или несколько законопроектов, касающихся детского труда, и как минимум 13 штатов стремятся их ужесточить.

На этом фоне некоторые штаты планируют пересмотреть законодательство в сфере детского труда, чтобы побудить работодателей более жестко контролировать соблюдение детских прав. Так, подростков запрещено допускать к деятельности, которая может быть опасна.