Суды в Санкт-Петербурге предписали сотням иностранцев покинуть Россию

В пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что почти 500 иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство, предписали покинуть Россию, передает NUR.KZ.

Как сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в Telegram, 418 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, принудительно выдворят из России.

"С 25 по 29 марта в районные суды нашего города поступило 584 материала по делам об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ. Из 584 дел суды рассмотрели 515", – пишет Лебедева.

Так, согласно решениям судов, 418 иностранцам выписали штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в Центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Еще 48 человек обязали заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию.

Как писал ранее Интерфакс, в прошлом 2023 году судебные органы Москвы вынесли порядка 42 тысяч решений о выдворении иностранных граждан за пределы России. Об этом сообщал начальник столичного главка МВД Олег Баранов.