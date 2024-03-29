Россия снова нанесла массированный удар по энергетике Украины, Польша поднимала военные самолеты

Ночью и утром 29 марта российские военные нанесли новый удар по энергетическим объектам Украины при помощи ракет и дронов. Из-за российского обстрела западных частей Украины соседняя Польша поднимала в воздух военные самолеты.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, по Украине было выпущено 99 ракет и беспилотников разных видов; украинские силы ПВО сбили 58 беспилотников и 26 ракет. В сводке, которую опубликовали Воздушные силы, сказано, что при ударе армия РФ использовала:

60 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131» (сбиты 58);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (сбиты — 0);

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (сбиты — 0);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (сбиты 5);

4 крылатые ракеты «Искандер-К» (все сбиты);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (сбиты 17).

В результате удара пострадали энергетические объекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, сообщило Министерство энергетики Украины. По его данным, целью атаки были объекты генерации электроэнергии.

Энергетическая компания «Укрэнерго» пишет, что повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции в разных частях страны.

После атаки в Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии. По сведениям компании ДТЭК, были атакованы три ее теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование.

Днепропетровская областная администрация пишет, что над регионом сбили 12 ракет и 12 беспилотников. В Днепровском, Криворожском и Каменском районе пострадали энергетические объекты, на одном из них ранения получил человек. В городе Каменское ранены пять человек, в том числе пятилетняя девочка. Двух пострадавших госпитализировали, разрушены дачные дома, повреждены автомобили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «сознательными целями» ударов в ночь на пятницу стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции.

«Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы на Херсонщине [Зеленский имеет в виду разрушение дамбы Каховской ГЭС, в котором Киев обвиняет Россию — Ред.], — заявил президент. — Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова».

Какие именно повреждения получили ГЭС, президент не уточнил.

Днестровская ГЭС находится в Черновицкой области Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Удар по Львовской области: Польша подняла самолеты

В пятницу Россия снова ударила по району города Стрый во Львовской области, где расположено крупное газохранилище. Подробной информации о последствиях пока нет, но глава областной администрации Максим Козицкий сообщил, что «обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры».

Из-за массированной ракетной атаки по Украине Польша ночью поднимала в воздух свою военную авиацию, в вылетах также принимали участие самолеты других стран НАТО.

«Сегодня ночью наблюдается активность российской авиации дальнего действия, которая связана с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины, — сказано в заявлении оперативного командования польских вооруженных сил. — Были предприняты все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства».

Ранее польские военные сообщали, что 24 марта, во время предыдущего массированного удара по Украине, российская ракета на 39 секунд вошла в воздушное пространство Польши.

В Харьковской области были введены графики почасовых отключений электроэнергии. В результате российских обстрелов за предыдущие сутки в регионе погибли два человека, девять получили ранения, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. Энергообъекты Харькова подвергались массированным обстрелам и на прошлой неделе, в результате в течение последних дней город испытывает значительные перебои со снабжением электричеством.

О попадании ракет в энергообъекты сообщила администрация Черкасской области; в Ивано-Франковской области повреждения получили объекты критической инфраструктуры.