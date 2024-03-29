Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX

Суд в Нью-Йорке в четверг приговорил бывшего предпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о хищении 8 млрд долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной биржи FTX.

После двухчасового слушания в суде Манхэттена окружной судья Льюис Каплан отверг утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что клиенты его биржи якобы не понесли никаких потерь, и постановил, что его действия были преступными. Каплан также указал на то, что Бэнкман-Фрид не раскаялся в содеянном.

В итоге 32-летнего бывшего миллиардера признали виновным в мошенничестве, которое теперь называют одним из крупнейших в истории США. Криптовалютная биржа FTX была оценена в 32 млрд долларов, прежде чем она обанкротилась в 2022 году.

«Он знал, что совершил преступление, — заявил Каплан перед тем, как вынести приговор. — Он знал, что он — преступник. Он сожалеет о том, что просчитался, когда сделал ставку на то, что это сойдет ему с рук. Но он не собирается ни в чем признаваться, и это его право».

Бэнкман-Фрид, прибывший в здание суда в тюремной бежевой футболке, подтвердил, что клиенты биржи FTX в самом деле пострадали, и даже принес извинения своим бывшим коллегам по работе, однако своей вины не признал. Он собирается обжаловать приговор.

«Его преднамеренная и нескончаемая ложь продемонстрировала наглое пренебрежение ожиданиями клиентов и неуважение к верховенству закона», — указал в своем заявлении прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс.

Как заявил судья Каплан, клиенты FTX потеряли 8 млрд долларов, инвесторы, вложившиеся в акции FTX, — 1,7 млрд, а кредиторы хедж-фонда Alameda Research, основанного Бэнкманом-Фридом, лишились еще 1,3 млрд.

Судья также заявил, что Бэнкман-Фрид солгал во время дачи показаний, когда сказал, что не знал, что его хедж-фонд потратил депозиты клиентов, взятые в FTX.

Федеральные прокуроры добивались тюремного заключения сроком от 40 до 50 лет. Однако адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Мукасей настаивал, что более уместным было бы наказание в виде лишения свободы на пять с небольшим лет.

«Мне жаль»

«Клиенты пострадали, и я вовсе не хотел преуменьшить значение этого. Мне кажется, я недостаточно сказал об этом в ходе процесса, и хочу за это извиниться», — заявил на суде Бэнкман-Фрид.

«Они вложили в это много сил, а я все это выбросил на ветер, и это преследует меня каждый день», — сказал он по поводу своих коллег по бирже.

Трое бывших коллег миллиардера, выступая в суде в качестве свидетелей, заявили, что что он поручил им использовать средства клиентов FTX для покрытия убытков Alameda Research. Все трое признали себя виновными в мошенничестве.

Во время слушания адвокат Мукасей постарался сделать все, чтобы его подзащитного не ставили в один ряд с такими печально известными мошенниками, как Бернард Мэдофф.

«Сэм не был безжалостным серийным убийцей финансового мира, который каждое утро отправлялся причинять вред людям», — сказал Мукасей, охарактеризовав своего клиента как «неловкого ботана-математика», который упорно трудился над тем, чтобы вернуть клиентам деньги после краха FTX.

Сам Бэнкман-Фрид в свою защиту заявил, что в самом деле допустил ряд ошибок, в частности, не создал специальный отдел по управлению рисками, но при этом он категорически отрицал, что намеревался кого-либо обмануть или украсть деньги клиентов.

Выпускник Массачусетского технологического института, Бэнкман-Фрид во время бума криптовалют, по данным журнала Forbes, сколотил состояние в 26 млрд долларов, когда ему не было и 30.

Он был верным последователем движения эффективного альтруизма, которое побуждает талантливых молодых людей зарабатывать много денег и отдавать их на достойные цели.

Он также был одним из крупнейших доноров Демократической партии США.

Однако, по словам прокуроров, культивируемый им имидж ответственного человека был призван скрывать многолетнее хищение средств клиентов.