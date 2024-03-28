Обрушение моста в Балтиморе: спасатели нашли еще два тела в утонувшем пикапе. Что известно о катастрофе

В Балтиморе продолжается спасательная операция после того, как контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению конструкции. В момент катастрофы на мосту находились восемь рабочих-строителей: двое из них были спасены, а еще шестеро, по всей вероятности, погибли.

В среду водолазы подняли на поверхность тела двух рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще четверых продолжается: спасатели предполагают, что все они погибли.

В момент катастрофы на мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия.

Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели перекрыть движение. "Эти люди — герои", — подчеркнул Мур.

Как сообщила местная полиция, спасательная операция осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары; они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях.

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Самому судну ничего не угрожает, однако на его борту находится более 5,6 млн литров топливного и смазочного масла, а также около 4,7 тыс. контейнеров, 56 из которых содержат опасные химические вещества.

Глава транспортного агентства США Дженнифер Хоменди сообщила, что целостность некоторых контейнеров с опасными химикатами была нарушена.

Американские военные, принимающие участие в ликвидации последствий катастрофы, намерены при помощи тяжелых кранов, установленных на баржах, поднять части моста, которые обрушились в реку.

"Сотрудники береговой охраны немедленно поднялись на борт судна, наши специалисты там работают", — сказал журналистам заместитель командующего береговой охраной США вице-адмирал Питер Готье.

Как развивались события

Команда Би-би-си Verify проанализировала видео столкновения судна Dali с мостом и его предшествующую траекторию на платформе MarineTraffic, отслеживающей движения судов.

Контейнеровоз вышел и морского терминала Балтимора около 00:24 по местному времени (04:24 по Гринвичу) 26 марта.

Он равномерно набирал скорость и двигался по прямой линии по реке Патапско на юго-восток.

Затем в 01:25 MarineTraffic показывает, что корабль внезапно отклонился от прямого курса и начал замедляться.

Примерно в то же время, как можно рассмотреть на видео, освещение на судне внезапно погасло, а из его трубы пошел дым.

В 01:28 Dali врезался опору моста, что вызвало его обрушение.

Почему произошла катастрофа

Перед тем, как произошло столкновение с мостом, на судне пропало электричество, Dali также подало сигнал бедствия.

Обрушение моста в Балтиморе. Фото: Scott Olson/Getty Images

Однако точные причины катастрофы пока не установлены, и следователи надеются вскоре получить больше информации.

"Огромное преимущество заключается в том, что корабль не утонул, поэтому у них будет доступ ко всем документам и, возможно, записям того, что происходило", — сказал Би-би-си эксперт по морским перевозкам Джим Беллингем.

Одна из версий катастрофы, о которой говорят эксперты, — загрязненное топливо, которое теоретически может привести к прекращению работы на судне электрических генераторов и отключению электричества.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно. "У нас нет оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что это был ужасный несчастный случай", — сказал он.

Каковы экономические последствия

Порт Балтимора — крупнейший в США по нескольким категориям грузов, в частности, колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.

По мнению экспертов, обрушение моста и перекрытие транспортного коридора может привести к ежедневным потерям в размере до 15 млн долларов.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мор заявил, что в результате катастрофы под угрозой могут оказаться 8 тыс. рабочих мест. По его словам, речь идет о "международном кризисе". "От этого порта зависит мировая и американская экономика", — сказал губернатор.

Представители правительства Мэриленда говорят, что восстановление моста будет непростым процессом.

Однако глава транспортного департамента штата Пол Уэйкфилд обещал, что проект строительства нового моста будет подготовлен как можно быстрее.