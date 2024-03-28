Эксперты: Дубай теряет привлекательность среди российских релокантов в 2024 году

Дубай теряет свою привлекательность среди богатых релокантов из России, поскольку столица ОАЭ ужесточает требования к соблюдению санкций, принятых США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Дубай стал одним из самых привлекательных мест для богатых россиян, покинувших страну. В настоящее время привлекательность столицы ОАЭ падает, поскольку стоимость жизни в Дубае растет. Кроме того, власти Эмират принимают меры, чтобы жестче соблюдать антироссийские санкции, принятые в США и Европе.

По мнению банкиров и специалистов по инвестициям, поток российских денег, направленный в Объединенные Арабские Эмираты, замедлился. Никто не прогнозирует широкомасштабный отток наличных из ОАЭ, однако эксперты говорят, что Эмираты уже получили свою выгоду от притока россиян.

Некоторые прибывшие из России рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращение домой, поскольку наплыв эмигрантов в Дубай приводит к росту арендной платы и ежедневных расходов.

В отличие от США и ЕС, в ОАЭ не приняты санкции в отношении России. Тем не менее, российские организации, открывающие банковские счета, теперь с большей вероятностью столкнутся с пристальным вниманием со стороны местных банков, поскольку ОАЭ подвергаются усиленному давлению США.