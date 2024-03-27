Таиланд: закон об однополых браках принят парламентом. Всего несколько депутатов голосовали против

Нижняя палата парламента Таиланда одобрила законопроект о юридическом признании однополых браков.

Законопроект проект еще должен получить одобрение таиландского Сената и короля, но ожидается, что он пройдет и эти стадии, и к концу года Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, признающей однополые союзы.

"Это начало равенства. Это не универсальное лекарство от всех проблем, но это первый шаг к равноправию, – сказал депутат Данупхорн Пуннаканта, представляет в палате законопроект. – Этот закон хочет вернуть эти права данной группе людей, а не подарить им какие-то права".

За принятие закона проголосовали 400 депутатов из 415 присутствовавших.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Также однополые супруги смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин "родители" вместо "отцы и матери".

Вместе с тем, борьба за признание однополых браков столкнулась с сопротивлением и продолжалась не один год. Хотя таиландское общество в массе своей поддерживало однополые браки — в конце прошлого года, согласно одному из опросов, за это высказывались 96,6% респондентов, — правительство страны долгое время выступало против.

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков. Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание.

В декабре нижняя палата проголосовала аж за четыре законопроекта об однополых браках – один исходил от правительства, еще три внесли оппозиционные партии. Позже эти законопроекты были объединены в один, который теперь одобрен нижней палатой.

"Да, я слежу за парламентскими дебатами и держу кулачки, — рассказал Пхисит Сирихирунчаи, 35-летний полицейский-гей. — Я рад и воодушевлен, что это все-таки произойдет. Я подхожу все ближе и ближе к реализации моей мечты". Пхисит живет вместе со своим партнером пять лет; они планируют заключить брак в день, когда закон вступит в силу.

По сравнению со своими соседями Таиланд имеет репутацию страны, толерантной к ЛГБТК+-парам. Дискриминация по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации здесь запрещена.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (при этом многие страны не признают Тайвань в качестве суверенного государства).

В Индии и в Японии в последние месяцы вопрос о законности однополых союзов рассматривался в судах. Индийский Верховный суд в феврале постановил, что этот вопрос относится к компетенции правительства, которое пока лишь обещало создать комиссию, которая изучит вопрос о расширении прав однополых партнеров.

В Японии окружной суд постановил, что запрет на однополые браки неконституционен, но его решение еще не окончательное.

Сингапур в 2022 году отменил закон колониальных времен (он был британской колонией) об уголовной ответственности за однополый секс, но одновременно изменил конституцию таким образом, чтобы исключить возможность оспаривания в судах определения брака как союза мужчины и женщины.

Даже в Таиланде, где очень заметно транс-сообщество, парламент пока не принял закон, позволяющий менять гендерные маркеры в документах.