Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Племянник Джона Кеннеди и кандидат в президенты США взял в напарницы экс-супругу Сергея Брина

Опубликовано:

Роберт Ф. Кеннеди-младший и Николь Шенахан
Роберт Ф. Кеннеди-младший и Николь Шенахан. Фото: Thos Robinson/Getty Images

Племянник убитого 60 лет назад президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший официально объявил, что кандидатом в вице-президенты с ним в паре пойдет бывшая жена соучредителя Google Сергея Брина Николь Шенахан.

38-летняя адвокат и филантроп Николь Энн Шенахан была замужем за одним из самых богатых людей планеты Сергеем Брином в течение пяти лет. Они развелись в прошлом году.

Опросы показывают, что шансы 70-летнего Кеннеди занять Белый дом близки к нулю. Для начала ему нужно хотя бы получить право попасть в бюллетени в большинстве штатов — а во многих штатах условием для этого является наличие кандидата в вице-президенты.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — сын сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году в то время, когда он баллотировался в президенты. Дядя нынешнего независимого кандидата, президент Джон Кеннеди, был убит пятью годами раньше.

Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший. Фото: Thos Robinson/Getty Images

Сам Роберт Ф. Кеннеди-младший — юрист, защитник окружающей среды и видный сторонник конспирологических теорий о вреде прививок вообще и прививок от ковида в частности.

Кеннеди-младший поначалу попытался бороться с президентом Джо Байденом за выдвижение кандидатом от Демократической партии, но в октябре прошлого года оставил эти попытки и объявил, что будет баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Намерения Кеннеди несколько беспокоят руководство Демократической партии: оно опасается, что тот станет спойлером для Джо Байдена, то есть отберет у него часть голосов. Правда, по результатам последнего опроса компании YouGov, за выходца из знаменитого клана Кеннеди готовы голосовать всего лишь около одного процента американцев.

Николь Шенахан
Николь Шенахан. Фото: Thos Robinson/Getty Images

Кеннеди-младший подхватил эту мысль и объявил, что будет спойлером и для Байдена, и для Дональда Трампа, собирая голоса тех демократов и республиканцев, которым не нравятся кандидаты от их партий.

Николь Шенахан долгое время спонсировала Демократическую партию, а в последние месяцы переключилась на предвыборную кампанию Кеннеди-младшего. Она частично оплатила многомиллионный счет за его предвыборный ролик в самое дорогое эфирное время — во время Супербоула, финала Национальной футбольной лиги.

Этот ролик был римейком предвыборного ролика Джона Кеннеди, сделанного в 1960 году, и некоторые члены клана Кеннеди возмутились, что их скандально известный родственник, конспиролог и борец с вакцинацией, таким образом эксплуатирует наследие дяди.

На митинге во вторник в Калифорнии, где Кеннеди с женой представили ее публике, Шенахан заявила, что уходит из Демократической партии, потому что та, на ее взгляд, потеряла ориентиры, погрязла в элитизме и решила добиваться победы любой ценой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2074044-plemyannik-dzhona-kennedi-i-kandidat-v-prezidenty-ssha-vzyal-v-naparnitsy-eks-suprugu-sergeya-brina/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Что известно об арестованных по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» Балтимор: контейнеровоз врезался в мост, мост рухнул, шесть человек ищут, но спасти уже не надеются В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошло вооруженное нападение. Что известно
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.