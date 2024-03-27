Племянник Джона Кеннеди и кандидат в президенты США взял в напарницы экс-супругу Сергея Брина

Племянник убитого 60 лет назад президента США Джона Кеннеди, независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший официально объявил, что кандидатом в вице-президенты с ним в паре пойдет бывшая жена соучредителя Google Сергея Брина Николь Шенахан.

38-летняя адвокат и филантроп Николь Энн Шенахан была замужем за одним из самых богатых людей планеты Сергеем Брином в течение пяти лет. Они развелись в прошлом году.

Опросы показывают, что шансы 70-летнего Кеннеди занять Белый дом близки к нулю. Для начала ему нужно хотя бы получить право попасть в бюллетени в большинстве штатов — а во многих штатах условием для этого является наличие кандидата в вице-президенты.

Роберт Ф. Кеннеди-младший — сын сенатора Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году в то время, когда он баллотировался в президенты. Дядя нынешнего независимого кандидата, президент Джон Кеннеди, был убит пятью годами раньше.

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Thos Robinson/Getty Images

Сам Роберт Ф. Кеннеди-младший — юрист, защитник окружающей среды и видный сторонник конспирологических теорий о вреде прививок вообще и прививок от ковида в частности.

Кеннеди-младший поначалу попытался бороться с президентом Джо Байденом за выдвижение кандидатом от Демократической партии, но в октябре прошлого года оставил эти попытки и объявил, что будет баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Намерения Кеннеди несколько беспокоят руководство Демократической партии: оно опасается, что тот станет спойлером для Джо Байдена, то есть отберет у него часть голосов. Правда, по результатам последнего опроса компании YouGov, за выходца из знаменитого клана Кеннеди готовы голосовать всего лишь около одного процента американцев.

Николь Шенахан. Фото: Thos Robinson/Getty Images

Кеннеди-младший подхватил эту мысль и объявил, что будет спойлером и для Байдена, и для Дональда Трампа, собирая голоса тех демократов и республиканцев, которым не нравятся кандидаты от их партий.

Николь Шенахан долгое время спонсировала Демократическую партию, а в последние месяцы переключилась на предвыборную кампанию Кеннеди-младшего. Она частично оплатила многомиллионный счет за его предвыборный ролик в самое дорогое эфирное время — во время Супербоула, финала Национальной футбольной лиги.

Этот ролик был римейком предвыборного ролика Джона Кеннеди, сделанного в 1960 году, и некоторые члены клана Кеннеди возмутились, что их скандально известный родственник, конспиролог и борец с вакцинацией, таким образом эксплуатирует наследие дяди.

На митинге во вторник в Калифорнии, где Кеннеди с женой представили ее публике, Шенахан заявила, что уходит из Демократической партии, потому что та, на ее взгляд, потеряла ориентиры, погрязла в элитизме и решила добиваться победы любой ценой.