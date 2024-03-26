Почему Boeing меняет руководителя после скандала, рассказали эксперты

Нынешний гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун уйдет с поста, однако, как заявляют эксперты, следующего руководителя ожидают сложности, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В понедельник в Boeing заявили, что Кэлхун уйдет в отставку к концу 2024 года. При этом он может уйти раньше, если совет директоров найдет ему подходящую замену. Сильнейший союзник Кэлхуна в совете директоров Ларри Келлнер также уходит в отставку. Также произошла смена топ-менеджера, отвечающего за подразделение, выпускающее коммерческие самолеты.

Правление приступило к поиску нового лидера. Несмотря на то, что компания будет присматриваться к внутренним руководителям, она столкнется с дополнительным давлением, требующим привлечения стороннего специалиста, который сможет устранить проблемы с качеством, которые замедлили производство самолетов 737 MAX.

Как отмечают аналитики WSJ, назначив дату ухода Кэлхуна к концу года, Boeing дала себе достаточно времени, чтобы найти преемника. А если в ближайшие месяцы в Boeing возникнут другие противоречия, вину за них может взять на себя Кэлхун, а не новый генеральный директор. При этом, по данным экспертов, нового руководителя все равно ждут сложности, поскольку доверие к компании значительно упало.

Инцидент с самолетом 737 MAX, произошедший 5 января, во время рейса авиакомпании Alaska Airlines, сильно пошатнул доверие к Boeing. Прямо во время полета у самолета вылетела часть фюзеляжа, что продемонстрировало проблемы, существующие на производстве.