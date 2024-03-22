В Германии окончательно легализовали каннабис

Законопроект о легализации и декриминализации каннабиса приняли в Германии - документ, одобренный ранее бундестагом, прошел через бундесрат (законодательный орган).

Результат голосования огласила председатель ведомства Мануэла Швезиг, передает РИА Новости.

Отмечается, что законопроект был принят, несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества.

С 1 апреля в Германии будет разрешено хранить и выращивать этот наркотик.

Отмечается, что голосование представительства земель ФРГ проходило за или против отправки законопроекта на дополнительное согласование в комитет немецкого парламента, но в пользу такого шага не удалось набрать необходимого количества голосов.

Таким образом закон о легализации каннабиса прошел последнюю инстанцию и начнет действовать с 1 апреля.

Издание отмечает, что в прошлом году правительство ФРГ представило планы легализации каннабиса в стране. Согласно законопроекту, потребители наркотика в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение каннабисом массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.

Ранее проект раскритиковали представители врачебного сообщества.

Как пишет Британская энциклопедия, каннабис - род лекарственных, рекреационных и волокнистых растений, относящихся к семейству Cannabaceae.

По некоторым классификациям, род Cannabis включает один вид - коноплю (Cannabis sativa), крепкую, ароматную, прямостоячую однолетнюю траву, которая возникла в Центральной Азии и теперь культивируется по всему миру.

Высокие тростниковые сорта выращивают для производства конопляного волокна, а женские растения коротких ветвистых сортов ценятся как более богатый источник психоактивного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК), активного ингредиента марихуаны.