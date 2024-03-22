"Самая масштабная атака на украинскую энергетику". Россия атаковала, в том числе ДнепроГЭС

Россия в ночь на 22 марта нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе крупнейшая в стране ДнепроГЭС. Станция приостановила работу. Экстренные отключения электричества произошли в семи областях страны. В Киеве назвали удар крупнейшей атакой за последнее время — если не за все время войны. Москва пока не давала официальных комментариев.

Харьков и Харьковская область, Запорожье, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Хмельницкая, Винницкая и Ивано-Франковская области — эти регионы Украины назвал президент Владимир Зеленский, комментируя массированный удар, который украинские энергетики к тому времени уже успели назвать самой масштабной атакой с начала войны.

По словам Зеленского, российские военные запустили около 90 ракет разного типа и более 60 дронов-камикадзе. Эти цифры подтвердили Воздушные силы ВСУ. Там признали, что сбить удалось только 92 воздушные цели из 151. Не сбили семь гиперзвуковых «Кинжалов», пять крылатых Х-101/Х-555, пять крылатых Х-22, а также баллистические ракеты.

Наибольший ущерб, согласно сообщениям украинских властей и энергетиков, получила инфраструктура Харькова. В городе полностью пропало электричество.

В Харькове масштаб повреждений больше, чем в других регионах, потому что целями там была и генерация, и высоковольтные подстанции, и подстанции операторов распределения, объяснил в телеэфире глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Под удар попала ДнепроГЭС, после чего ее работа была приостановлена. Эта легендарная советская гидроэлектростанция — крупнейшая в Украине. «Пока нет никаких рисков прорыва дамбы», — говорил утром Кудрицкий.

В «Укргидроэнерго» сообщали о «попадании» по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине, после которого начался сильный пожар. «Угрозы прорыва нет, — заявили в компании. — Ситуация на дамбе станции контролируемая».

Позже директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что последствия ударов тяжелые: «Мы теряем станцию... ДнепроГЭС состоит из двух станций − ГЭС-1 и ГЭС-2. ГЭС-2 под угрозой, что работать… Не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет. Это все из-за ракетных ударов». По его словам, было прямое попадание по ГЭС-2, «ГЭС-1 тоже сейчас не работает».

В июне прошлого года в ходе войны России против Украины была разрушена Каховская ГЭС. Это привело к катастрофическим последствиям.

На Запорожской АЭС, находящейся на оккупированной территории, во время ракетной атаки отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая станцию с объединенной энергосистемой Украины. «Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации», — предупредил глава «Энергоатома» Петр Котин.

Позже «Энергоатом» сообщил, что украинские энергетики восстановили линию питания.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила «самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время». «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — написал он утром в фейсбуке.

Кудрицкий считает, что ночные удары были самой масштабной атакой за все время войны. По его словам, были применены комбинированные средства поражения, причем удары наносились сразу по разным регионам Украины — как по тепловым и гидроэлектростанциям, так и по магистральным подстанциям, управляемым «Укрэнерго».

Экстренные отключения электричества произошли в семи областях — Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Одесской и Донецкой. Самая тяжелая ситуация, по данным «Укрэнерго», в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Днепропетровской области без света остались почти 250 тысяч жителей, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Прилеты» по объектам инфраструктуры и энергетики подтвердили в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

При атаке на объекты критической инфраструктуры пострадали и жилые дома, есть жертвы среди гражданских, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Известно о двух погибших в городе Хмельницком, там же восемь человек были ранены.

Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил, что еще трое человек погибли в Запорожье. В частном секторе областного центра продолжаются поисково-спасательные работы.

Зеленский, комментируя масштабную атаку на энергетические объекты страны, в своем заявлении снова снова призвал не откладывать решение вопроса о военной помощи Украине: «Системы Patriot должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнеры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы».

Российские власти пока не прокомментировали массированный удар по Украине.

Накануне после паузы в 44 дня массированный удар крылатыми ракетами был нанесен по Киеву. Власти сообщали о 13 пострадавших, поврежденных жилых домах и сгоревших автомобилях, СМИ публиковали фото больших воронок. Российские военные утверждали, что атаковали «центры принятия решения ВСУ».