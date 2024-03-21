Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Португалией впервые за многие годы будут руководить правые. Премьер-министром страны назначен Луиш Монтенегру

Опубликовано:

Луиш Монтенегру
Новый премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру. Фото: Horacio Villalobos/Getty Images

Лидер правоцентристского "Демократического альянса" Луиш Монтенегру назначен премьер-министром нового правительства Португалии. До этого в течение многих лет у власти в стране находились представители левых политических сил.

"Президент Республики предложил мне сформировать правительство. 28 марта я представлю ему состав будущего правительства, мы также договорились, что датой инаугурации станет 2 апреля", — заявил на встрече с прессой Монтенегру после встречи с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

Монтенегру, восемь лет находившийся в оппозиции правящей Социалистической партии, возглавит правое правительство меньшинства, поскольку на состоявшихся в марте досрочных парламентских выборах ни одна из партий не смогла получить большинство голосов избирателей.

Последний раз правые находились у власти в Португалии с 2011 по 2015 год.

Луиш Монтенегру и Марсело Ребелу де Соуза
Луиш Монтенегру и президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза. Фото: Anadolu/Getty Images

Кабинет министров Луиша Монтенегру станет первым за многие годы правым правительством, однако его конкретные очертания пока не ясны.

Монтенегру пока отказывается отвечать на вопросы о том, как именно он намерен сформировать большинство в парламенте до того, как он назначит своих министров.

При этом он категорически заявляет, что не намерен создавать коалиционное правительство с крайней правой партией Chega, для которой эти выборы стали большим успехом.

"Все вопросы, связанные с осуществлением деятельности правительства, будут подниматься, доводиться до сведения и объясняться, когда уже появится правительство, — заявил он журналистам. — Существует относительное, а не абсолютное большинство".

Успех правых партий

Досрочные выборы в Португалии были назначены после отставки находившегося у власти с 2015 года Антониу Кошты, чья Социалистическая партия оказалась втянутой в коррупционный скандал.

В результате мартовских выборов наибольшую поддержку избиратели оказали правоцентристскому "Демократическому альянсу" (АД), однако он не смог набрать достаточно голосов, чтобы создать правительство самостоятельно.

Социалисты с небольшим отставанием заняли второе место.

Неожиданностью стал резкий рост поддержки крайне правой партии Chega ("Хватит!") бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры.

При этом Chega смогла вчетверо увеличить число своих депутатов в парламенте: теперь у нее 48 из 230 депутатов.

Таким образом теоретически правые смогли бы создать с крайне правыми коалиционное правительство, однако Монтенегру с самого начала отвергал возможность сотрудничества с партией Вентуры, обвиняя ее в расизме.

Демократический альянс также говорил, что какое-либо соглашение с Chega может привести к появлению нестабильного правительства.

Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены ростом инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом.

Низкие зарплаты и высокая стоимость жилья стали одними из главных причин недовольства правившими в стране социалистами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2072022-portugaliey-vpervye-za-mnogie-gody-budut-rukovodit-pravye-premer-ministrom-strany-naznachen-luish-montenegru/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Так это вы Бэнкси?»: День, когда самый известный в мире анонимный художник разрисовал стену рядом с моей квартирой В Оренбурге мужчину и женщину отправили в СИЗО по первому в России уголовному делу об экстремизме за ЛГБТ Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки и российских обстрелов
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.