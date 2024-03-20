Премьер Италии требует 100 тыс. евро за порно-дипфейк со своим изображением

Адвокаты премьер-министра Италии Джорджи Мелони потребовали 100 тыс. евро с двух создателей дипфейка, в котором изображение ее лица было вмонтировано в порнографическое видео.

Мелони даст показания на судебном заседании в городе Сассари на Сардинии, которое назначено на 2 июля.

В изготовлении и распространении дипфейка обвиняются двое мужчин, отец и сын, 73 лет и 40 лет соответственно; их имена официально не назывались. Их действия подпадают под уголовную статью о диффамации, которая существует в итальянском законодательстве.

Полиция сообщала, что подозреваемых нашли через мобильное устройство, которое использовалось для загрузки видео.

Дипфейки с Мелони появились на американских порносайтах до того, как она стала премьер-министром Италии в 2022 году. Согласно обвинительному заключению, они собрали миллионы просмотров.

Адвокаты Мелони назвали требуемую ими сумму символической и обещают перечислить все отсуженные деньги в фонд поддержки женщин, ставших жертвами насилия со стороны мужчин.