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Новости русской службы Би-би-си

Верховный суд США разрешил штату Техас арестовывать и сажать мигрантов

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Флаги США и Техаса
Флаги США и Техаса. Иллюстративное фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Верховный суд США разрешил властям штата Техас применять один из самых жестких иммиграционных законов, принятых за последнее время.

Он позволяет полиции арестовывать и привлекать к ответственности лиц, подозреваемых в незаконном пересечении мексиканской границы.

В Белом доме закон назвали неконституционным.

Нелегальное пересечение границы США уже является федеральным преступлением, но дела обычно рассматриваются в рамках гражданского права в иммиграционных судах.

Одна из причин, по которой техасский закон SB4 вызывает столько споров, заключается в том, что суды ранее постановили, что только федеральное правительство может обеспечивать соблюдение иммиграционных законов страны, а не отдельные штаты.

SB4 дает местным полицейским право останавливать и арестовывать любого человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы.

В качестве наказания предусмотрены тюремное заключение или штраф до 2 тысяч долларов.

Наказание для тех, кто незаконно въехал в Техас после депортации из США, будет гораздо строже — до 20 лет лишения свободы, в зависимости от иммиграционной истории и криминального бэкграунда человека.

Во вторник Верховный суд постановил, что новая мера может вступить в силу, пока апелляционный суд в Новом Орлеане рассматривает ее законность. Днем ранее высшая судебная инстанция страны временно приостановила действие SB4.

Администрация Джо Байдена подвергла это решение резкой критике.

«SB4 не только сделает сообщества в Техасе менее безопасными, но и обременит правоохранительные органы, посеет хаос и неразбериху на нашей южной границе», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В то же время прокурор Техаса Кен Пакстон назвал решение Верховного суда «огромной победой» над администрацией Байдена и Американским союзом гражданских свобод (ACLU), который также оспаривал закон в суде.

«Как всегда, для меня большая честь защищать Техас и его суверенитет, а также вести нас к победе в суде», — написал он в соцсети X.

В ACLU заявили, что «не отступят, пока этот экстремальный антииммигрантский закон не будет окончательно отменен».

Помимо того, что SB4 нарушает полномочия федерального правительства по охране границы, он может повредить отношениям с Мексикой, которая также осудила закон, предупредило Министерство юстиции США.

Дело вернется на рассмотрение коллегии из трех судей Апелляционного суда пятого округа в Новом Орлеане. У проигравшей стороны снова будет возможность обратиться в Верховный суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2071125-verhovnyy-sud-ssha-razreshil-shtatu-tehas-arestovyvat-i-sazhat-migrantov/

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