Boeing получила новые иски от пассажиров самолета, потерявшего часть фюзеляжа в январе

Boeing получила дополнительные иски от пассажиров, находившихся в январе на борту самолета Alaska Airline, в котором взорвалась часть фюзеляжа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Новый иск, подписанный семью пассажирами рейса Alaska Airline, был подан в четверг в Верховный суд округа Кинг штата Вашингтон. Ответчиками выступают Boeing, Alaska Airlines, Spirit AeroSystems и 10 человек, перечисленных как Джон Доу (имя, которое используют, когда настоящее имя участника процесса не установлено).

Куонг Тран из Апленда, штат Калифорния, заявил, что сидел прямо позади места, возле которого оторвался фюзеляж, оставив дыру размером с дверь. Согласно заявлению адвоката Тимоти А. Лорангера, его клиент оказался в опасной ситуации и мог выпасть из самолета.

"Наши клиенты — и, вероятно, каждый пассажир этого рейса — получили травмы из-за того, что Boeing, Spirit AeroSystems и Alaska Airlines не смогли гарантировать безопасность полета и исправное состояние самолета", — сказал Лорангер.

Компания Boeing заявила, что ее представителям нечего добавить к этому сообщению. Происшествие случилось на борту самолета, летевшего из Портленда, штат Орегон, в международный аэропорт Онтарио в Южной Калифорнии, 5 января.