В Дании задумались о призыве женщин в армию

Правительство Дании намерено увеличить количество молодых людей в армии, а также призывать на военную службу не только мужчин, но и женщин. Такие новшества планируется ввести уже в 2026 году.

Как сообщает Euronews, о намерении правительства сделать обязательной военную службу для женщин заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Призыв для женщин пока носит добровольный характер.

"Мы предлагаем полное гендерное равенство. Мы любим хвастаться, что в Дании все равны. Но только датские мужчины, например, обязаны принимать участие в Дне вооруженных сил.

Женщины имеют возможность зарегистрироваться и впоследствии стать призывниками. Но и здесь есть разница в условиях. Почему должно быть так? Мы не сомневаемся, что гендерное равенство будет способствовать созданию более современной и разноплановой обороны, отражающей время, в котором мы живем", - отметила Фредериксен.

Между тем, по данным ТАСС, такие новшества вводятся в рамках масштабной реструктуризации системы призыва в стране. Отмечается, что женщины и мужчины будут призываться на совершенно равных условиях.

"Это значит, что вся молодежь, независимо от пола, будет призвана на военную службу", - сообщил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

В рамках реструктуризации планируется также увеличить срок срочной службы для мужчин и женщин с 4 до 11 месяцев.