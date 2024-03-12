Налет дронов на регионы России — загорелись топливные предприятия в Орле и под Нижним Новгородом. Что известно

Как минимум девять российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников, заявили власти и военные. В Нижегородской области в результате удара дронов начался пожар на НПЗ «Лукойла», в Орле после падения беспилотника начался пожар на нефтебазе. Это не первый налет на топливные объекты в России, Украина атаки не комментирует.

Минобороны России рано утром заявило об уничтожении и перехвате 25 беспилотников над семью областями: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской.

Губернаторы еще двух регионов — Нижегородской и Воронежской областей — также сообщали о ночных атаках дронов. Киев официально причастность к ударам по российским топливным предприятиям не подтверждает, но и не оспаривает.

Нижегородский НПЗ и орловская нефтебаза

В Нижегородской области дроны упали на территории нефтеперерабатывающего завода «Лукайла» в городе Кстово, расположенном под Нижним Новгородом, сообщили местные СМИ и агентство ТАСС.

Позже ТАСС аннулировал сообщение с упоминанием крупнейшей частной нефтяной компании России, а губернатор Глеб Никитин использовал формулировку «объект топливно-энергетического комплекса», на котором начался пожар на одной из установок по переработке нефти. Открытое горение ликвидировали около 11 утра, пишет «НН.ру».

Дроны прилетают в Кстово уже не в первый раз. 31 января источник «РИА Новости» сообщал, что два беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе. Беспилотники также атаковали ранее в Нижегородской области город Дзержинск, где расположены предприятия химической промышленности.

В Орле дрон попал в нефтебазу. Губернатор Андрей Клычков также назвал ее объектом топливно-энергетического комплекса, не уточнив, кому он принадлежит. Загорелся один резервуар нефтехранилища на площади 100 квадратных метров, для тушения использовался пожарный поезд.

После 10 утра Клычков написал в телеграме, что «последствия ночной атаки БПЛА» ликвидированы, а «задымление» в городе не представляет никакой опасности и «является последствием работы пожарных служб».

Предыдущие атаки

Как рассказывала ранее Би-би-си, в этом году участились атаки на объекты российского ТЭК. Беспилотники уже долетали и до топливных терминалов в Ленинградской области и Петербурге, и до завода «Роснефти» в Туапсе, а также других объектов критической инфраструктуры.

В ночь на 24 февраля после воздушной атаки произошел пожар на крупнейшем сталелитейном заводе России — Новолипецком металлургическом комбинате.

На прошлой неделе, 7 марта, «в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», как сообщали власти, произошел «технологический инцидент в доменном производстве» Череповецкого металлургического комбината, который принадлежит «Северстали». Это второе по величине сталелитейное производство в России.

За день до этого атаке дронов подвергся второй по величине в России Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области, в результате чего загорелись резервуары с топливом. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, называли налет на Михайловский ГОК операцией главного управления разведки Минобороны Украины.

Сейчас украинская сторона не дает комментариев по поводу массированного налета дронов сразу на девять российских регионов. Россия ежедневно атакует Украину десятками ударных беспилотников.

Мэр Сергей Собянин в ночь на 12 марта сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. «Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил Собянин в телеграме.

Последний раз о ликвидации беспилотника, летевшего на Москву, заявлял почти два месяца назад — 17 января.

Ситуация на границе

Около полудня белгородский губернатор Вячеслав Гладков, сообщавший ранее о ночных атаках дронов и обстрелах населенных пунктов, заявил, в Белгороде сотрудники Росгвардии из стрелкового оружия сбили еще один дрон.

Тем временем курский губернатор Роман Старовойт заявил, что ВСУ с утра обстреливали поселок Теткино. Ранее российские провоенные блогеры утверждали, что диверсанты с украинской стороны могли пересечь границу в Курской (в районе Теткино) и Белгородской областях.

По словам Старовойта, «была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы, стрелковый бой был, но никакого прорыва не было».

ФСБ позже заявила, что всего было несколько попыток нарушения госграницы в этих двух регионах. Российская спецслужба утверждает, что формирования противника понесли большие потери.

Минобороны в своем пресс-релизе утверждает, что около трех часов ночи была первая попытка перейти границу, а после восьми утра было отбито еще четыре атаки групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе Теткино.

Украинские власти не комментировали эти заявления. Главное управление Минобороны Украины лишь напомнило, что упомянутые формирования состоят из граждан России.