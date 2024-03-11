Папа римский призвал Украину к переговорам и упомянул "белый флаг". "Наш флаг сине-желтый", — ответил Киев

Украинские официальные лица выступили с критикой громкого заявления папы римского Франциска, который накануне призвал Киев «вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась». В ответ на слова понтифика о «белом флаге», который может выставить Киев во избежание жертв, Украина заявила, что намерена продолжать борьбу.

Папа римский Франциск сделал свое заявление в интервью швейцарской вещательной компании RSI. Корреспондент этого СМИ в Италии Лоренцо Бучелли спросил Франциска: «Некоторые в Украине призывают найти смелость сдаться, выставить белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует право сильнейшего. Что вы об этом думаете?»

В ответ глава Ватикана сказал: «Я думаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о народе, у кого есть мужество белого флага, чтобы вести переговоры. И сегодня вы можете вести переговоры с помощью иностранных держав. Слово „переговоры“ — это смелое слово. Когда вы видите, что терпите поражение, что дела идут неважно, вы должны иметь мужество вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?»

«Ведите переговоры вовремя, ищите какую-нибудь страну-посредника. Сегодня, например, в войне в Украине есть много желающих выступить посредниками. Турция предложила себя для этого. И другие. Не стыдитесь вести переговоры, пока не стало хуже», — добавил Франциск.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Стамбуле с украинским президентом Владимиром Зеленским предложил провести мирный саммит с участием России, чтобы положить конец войне.

Зеленский заявил, что хочет мира, но не готов отдать России захваченные территории. Мирный план Зеленского предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины и восстановление границ. Кремль отказался от участия в мирных переговорах на условиях, выдвинутых Киевом.

Интервью главы Римско-католической церкви было записано в феврале, задолго до предложения Эрдогана, отмечает Reuters. Полностью оно выйдет в эфир 20 марта.

После того, как слова Франциска вызвали резкую реакцию в Киеве и других европейских столицах, Ватикан выступил с разъяснением. Его пресс-служба заявила, что понтифик хочет мира для Украины и дипломатического решения конфликта, а слова «белый флаг» он употребил как образ, предложенный журналистом, задававшим вопросы.

В прошлом Франциск не раз призывал к мирным переговорам, чтобы закончить войну в Украине, однако о «белом флаге» или возможности поражения Киева он ранее не упоминал. Папу также не раз критиковали за отказ прямо осудить российскую агрессию против Украины, хотя он называл ее «страной-мученицей».

В другой части интервью, говоря о войне между Израилем и ХАМАС, Франциск сказал, что «переговоры — это не капитуляция». «Это мужество не доводить страну до самоубийства», — сказал он.

Что ответили на слова Франциска в Киеве

Сразу после заявлений Франциска многие пользователи украинских социальных сетей начали публиковать резко критические комментарии. Вскоре к ним присоединились официальные лица.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в сети Х (бывший твиттер), что «сильнее всех тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это переговорами».

Кулеба также намекнул на позицию Ватикана в годы Второй мировой войны, когда папа Пий, как утверждают некоторые историки, знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не предпринимал.

«Призываю не повторять исторических ошибок и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь, — написал Кулеба. — Наш флаг — сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не поднимем других флагов».

Глава МИД Украины также поблагодарил Франциска «за постоянные молитвы о мире» и выразил надежду на то, что «после двух лет разрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность осуществить апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прямо не упомянул о заявлении Франциска. Однако он явно имел в виду именно его, когда говорил о том, что российская агрессия не распространяется на всю Европу, только потому, что «их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом».

«В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы остановилась война», — сказал Зеленский.

Он поблагодарил украинских капелланов, то есть священников, которые находятся в рядах ВСУ, и добавил: «Вот что такое церковь — с людьми. А не за две с половиной тысячи километров — где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить».

На слова Франциска отреагировали и некоторые иностранные лидеры. Министр иностранных дел Польши, страны с преимущественно католическим населением, поинтересовался, почему папа не призывает Владимира Путина набраться мужества и вывести российскую армию с территории Украины.

Не первый скандал

Высказывания Франциска вызывают возмущение в Украине не впервые. В августе прошлого года папа, выступая по видео перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи, сказал: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам».

МИД Украины заявил, что папа воспроизводит империалистическую пропаганду. Пресс-секретарь президента России сказал, что ему приятно слышать такие слова.

После этого Франциск заявил, что его формулировка, возможно, была неудачной, но он имел в виду русскую культуру, а не российский империализм. «Я не имел в виду империализм… Может быть, это было сформулировано не лучшим образом, но я, когда говорил о великой России, имел в виду не столько географию, сколько культуру», — сказал тогда папа Франциск.

Кроме того, в апреле 2023 года, перед Пасхой, представитель МИД Украины выразил сожаление в связи с решением Ватикана пригласить для совместного участия в Крестном ходе мальчиков из Украины и России.

Тогда во время традиционного пасхального Крестного хода совместно молились два подростка: украинец который получил убежище в Италии после захвата Мариуполя, и россиянин, брат которого погиб на войне в Украине, а отец и дед пропали без вести.

МИД Украины дал понять, что Украина пыталась убедить Ватикан отказаться от такого жеста, но к ее голосу не прислушались. «К сожалению, вынуждены констатировать, что в этом году ход был снова омрачен попыткой приравнять жертву и агрессора, — написал в связи с этим представитель Киева.