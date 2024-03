Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича. Это будет его пятый брак

92-летний медиамагнат Руперт Мердок собирается в скором времени сыграть свадьбу с Еленой Жуковой, бывшей тещей российского бизнесмена Романа Абрамовича. Это будет пятый брак Мердока, которому принадлежит News Corp — одна из самых больших медиа-корпораций мира.

Представители окружения Мердока сообщили газете New York Times, что он уже помолвлен с 67-летней Жуковой, и свадьба состоится в июне в поместье магната в Калифорнии.

По сведениям прессы, Елена Жукова — бывшая жена российского миллиардера Александра Жукова и мать модели Дарьи Жуковой, на которой с 2008 до 2017 года был женат Роман Абрамович.

Австралиец Руперт Мердок в прошлом году ушел с поста председателя правлений созданных им всемирной медиа-корпорации News Corp и телеканала Fox, передав управление своим детям.

С Еленой Жуковой он, по сведениям прессы, встречается с лета прошлого года. Они познакомились на вечеринке у одной из бывших жен Мердока, предпринимательницы китайского происхождения Венди Дэн, вскоре после того, как медиамагнат разорвал помолвку с бывшим капелланом полиции Энн Лесли Смит.

Кроме Дэн, Мердок был женат на стюардессе из Австралии Патрисии Букер, журналистке из Шотландии, наполовину эстонке Анне Манн, а также на американской модели и актрисе Джерри Холл.

News Corp Руперта Мердока владеет сотнями газет и других средств массовой информации по всему миру. Созданный в 1996 году телеканал Fox — сейчас самый популярный канал в США.

Начинал Мердок в 1950-х в родной Австралии.

В 1969 году он купил две «желтые» британские газеты — News of the World и Sun, затем — американские New York Post и Wall Street Journal и таким образом постепенно создал гигантскую международную медиа-империю.