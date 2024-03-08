Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича. Это будет его пятый брак

Опубликовано:

Руперт Мердок
Руперт Мердок. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

92-летний медиамагнат Руперт Мердок собирается в скором времени сыграть свадьбу с Еленой Жуковой, бывшей тещей российского бизнесмена Романа Абрамовича. Это будет пятый брак Мердока, которому принадлежит News Corp — одна из самых больших медиа-корпораций мира.

Представители окружения Мердока сообщили газете New York Times, что он уже помолвлен с 67-летней Жуковой, и свадьба состоится в июне в поместье магната в Калифорнии.

По сведениям прессы, Елена Жукова — бывшая жена российского миллиардера Александра Жукова и мать модели Дарьи Жуковой, на которой с 2008 до 2017 года был женат Роман Абрамович.

Австралиец Руперт Мердок в прошлом году ушел с поста председателя правлений созданных им всемирной медиа-корпорации News Corp и телеканала Fox, передав управление своим детям.

С Еленой Жуковой он, по сведениям прессы, встречается с лета прошлого года. Они познакомились на вечеринке у одной из бывших жен Мердока, предпринимательницы китайского происхождения Венди Дэн, вскоре после того, как медиамагнат разорвал помолвку с бывшим капелланом полиции Энн Лесли Смит.

Кроме Дэн, Мердок был женат на стюардессе из Австралии Патрисии Букер, журналистке из Шотландии, наполовину эстонке Анне Манн, а также на американской модели и актрисе Джерри Холл.

News Corp Руперта Мердока владеет сотнями газет и других средств массовой информации по всему миру. Созданный в 1996 году телеканал Fox — сейчас самый популярный канал в США.

Начинал Мердок в 1950-х в родной Австралии.

В 1969 году он купил две «желтые» британские газеты — News of the World и Sun, затем — американские New York Post и Wall Street Journal и таким образом постепенно создал гигантскую международную медиа-империю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065338-mediamagnat-rupert-merdok-zhenitsya-na-byvshey-tesche-abramovicha-eto-budet-ego-pyatyy-brak/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: «Они приехали искать секс»: что стоит за рейдами силовиков на эротические вечеринки в России В Москве похоронили Алексея Навального. Как это было «Я не знаю, будут ли это мирные похороны». Юлия Навальная и соратники политика пожаловались на препятствия при подготовке похорон
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.