Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Умер автор манги Dragon Ball Акира Торияма

Опубликовано:

Акира Торияма
Акира Торияма. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Ушел из жизни создатель манги и аниме-франшизы Dragon Ball художник Акира Торияма. Ему было 68 лет. О смерти художника сообщили в его компании, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О смерти мангаки сообщила пресс-служба аниме-студии Bird Studio, созданной Ториямой в 1983 году.

"Создатель манги Акира Торияма умер 1 марта из-за острой субдуральной гематомы. Наша общая большая потеря в том, что он не успел закончить несколько проектов, будучи в процессе создания, приступив к работе с большим энтузиазмом", — уточнили в пресс-службе студии.

Похороны состоялись в присутствии членов его семьи и "очень малого количества родственников", следуя пожеланиям покойного.

В студии отметили, что не будут принимать цветы и подарки в связи с соболезнованием из-за смерти Ториямы, а также попросили воздержаться от вопросов к членам его семьи.

Издание уточняет, что субдуральная гематома — скопление крови в мозге, вызывающее его сдавление. Как правило, она возникает при тяжелой черепно-мозговой травме.

Акира Торияма родился 5 апреля 1955 года в городе Киесу японской префектуры Айти. В 1974 году он окончил ремесленное училище на отделении дизайна, через три года устроился работать художником в издательстве Shueisha. В 1978 году он дебютировал с работой «Волшебный остров» в журнале Shonen Jump.

В 1985 году в этом же журнале стал выходить Dragon Ball. В сюжете манги мальчик Сон Гоку с обезьяним хвостом учится боевым искусствам и изучает мир в поисках семи артефактов, известных как жемчуг дракона — по легенде, если собрать их вместе, они исполнят любое желание.

Согласно опросу, проведенному в 2007 году Министерством культуры Японии, история Ториямы заняла третье место среди лучшей манги всех времен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2065251-umer-avtor-mangi-dragon-ball-akira-toriyama/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.