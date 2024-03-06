Шахматиста Гарри Каспарова внесли в список террористов и экстремистов в России

Чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова включили в список террористов и экстремистов в России. До этого он уже числился в списке иноагентов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным соответствующей базы Росфинмониторинга, в перечень террористов и экстремистов был включен Каспаров Гарри Кимович, 13 апреля 1963 года рождения, Баку Азербайджанской АССР.

Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал Каспарова на 30 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах. Протокол был составлен Роскомнадзором за непредоставление сведений о деятельности иностранного агента.

"Месяц назад этот же суд оштрафовал Каспарова на 40 тысяч рублей за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента", – добавили в информагентстве.

Отмечается, что Минюст РФ включил Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.

При этом, как пишет ТАСС, в декабре 2023 года МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях Каспарова и сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина после проведения ими аукциона по сбору средств для граждан России и Беларуси, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Кто такой Гарри Каспаров?

По данным РБК, Гарри Каспаров – советский и российский шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад.

В 2005 году Каспаров объявил о завершении шахматной карьеры ради политической деятельности.

В 2012 году его избрали в Координационный совет российской оппозиции. В следующем году Каспаров объявил об отъезде из России и продолжении политической деятельности из-за границы. Еще через год он получил гражданство Хорватии.

В феврале 2023 года российская Генпрокуратура признала нежелательной литовский "Форум свободной России", среди организаторов которого был Каспаров. В декабре Минюст добавил в перечень нежелательных организаций "Российский комитет действия", который основали Каспаров, Михаил Ходорковский, политик Дмитрий Гудков и журналистка Юлия Латынина (все внесены в реестр иноагентов).