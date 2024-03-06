ОАЭ потеряла статус страны с самым сильным паспортом в мире

Опубликован список самых сильных паспортов мира по версии консалтинговой компании Nomad Capitalist. Возглавляет данный рейтинг Швейцария, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В мире существует несколько рейтингов, измеряющих "силу" паспорта, однако многие из них сосредоточены, прежде всего, на возможности обладателей этого паспорта посещать другие страны без визы. Консалтинговая компания Nomad Capitalist в своем рейтинге обращает внимание на вопрос иммиграции, а также налоговый режим.

Взвешенный годовой индекс Nomad Capitalist анализирует "силу" паспорта по пяти критериям: безвизовый режим для обладателей паспорта, налоговое обложение в стране, глобальный имидж, возможность иметь двойное гражданство, личная свобода (включает свободу слова, обязательства проходить военную службу).

"Граждане разных стран сталкиваются с очень разными требованиями по уплате налогов, соблюдают разные правила. У многих также есть возможность не проходить дополнительные проверки во время путешествий.

В этом отношении количество стран, которые владелец паспорта может посетить без визы, не дает полной картины о "силе" того или иного паспорта", — заявили аналитики Nomad Capitalist.

В этом году рейтинг возглавила Швейцария, в первой тройке также находятся Ирландия и Португалия. В первую десятку стран входят Люксембург, Финляндия, ОАЭ, Нидерланды, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Исландия, Италия и Греция. США в данном списке занимают лишь 44 место, Казахстан расположился на 123 строчке.

В прошлом году рейтинг возглавляли Объединенные Арабские Эмираты, но в этом году ситуация изменилась из-за реформ в налоговой политике ОАЭ.