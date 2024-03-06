Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

ОАЭ потеряла статус страны с самым сильным паспортом в мире

Опубликовано:

Женщина с чемоданом держит паспорт
Паспорт. Иллюстративное фото: d3sign / Getty Images

Опубликован список самых сильных паспортов мира по версии консалтинговой компании Nomad Capitalist. Возглавляет данный рейтинг Швейцария, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В мире существует несколько рейтингов, измеряющих "силу" паспорта, однако многие из них сосредоточены, прежде всего, на возможности обладателей этого паспорта посещать другие страны без визы. Консалтинговая компания Nomad Capitalist в своем рейтинге обращает внимание на вопрос иммиграции, а также налоговый режим.

Взвешенный годовой индекс Nomad Capitalist анализирует "силу" паспорта по пяти критериям: безвизовый режим для обладателей паспорта, налоговое обложение в стране, глобальный имидж, возможность иметь двойное гражданство, личная свобода (включает свободу слова, обязательства проходить военную службу).

"Граждане разных стран сталкиваются с очень разными требованиями по уплате налогов, соблюдают разные правила. У многих также есть возможность не проходить дополнительные проверки во время путешествий.

В этом отношении количество стран, которые владелец паспорта может посетить без визы, не дает полной картины о "силе" того или иного паспорта", — заявили аналитики Nomad Capitalist.

В этом году рейтинг возглавила Швейцария, в первой тройке также находятся Ирландия и Португалия. В первую десятку стран входят Люксембург, Финляндия, ОАЭ, Нидерланды, Норвегия, Германия, Новая Зеландия, Исландия, Италия и Греция. США в данном списке занимают лишь 44 место, Казахстан расположился на 123 строчке.

В прошлом году рейтинг возглавляли Объединенные Арабские Эмираты, но в этом году ситуация изменилась из-за реформ в налоговой политике ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064784-oae-poteryala-status-strany-s-samym-silnym-pasportom-v-mire/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.