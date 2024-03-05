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Отставной подполковник армии США обвинен в выдаче секретов через сайт знакомств "женщине из Украины"

Опубликовано:

Военный США.
Военный США. Иллюстративное фото: inhauscreative/Getty Images

Отставному подполковнику и сотруднику штаб-квартиры ядерных сил США предъявлено обвинение в том, что он выдавал секретную информацию некой "женщине из Украины", с которой переписывался через сайт знакомств.

В пресс-релизе министерства юстиции США говорится, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер после отставки служил в качестве гражданского лица, но с допуском к секретной информации, в штаб-квартире Стратегического командования (Стратком, USSTRATCOM) США на авиабазе Оффат. Страткому подчиняются ядерные силы Соединенных Штатов.

Слейтер был арестован в субботу, а во вторник предстанет перед судом.

В понедельник прокуратура опубликовала обвинительные документы по делу Слейтера, из которых следует, что примерно с февраля по апрель 2022 года он через сайт знакомств передавал некой персоне, которая назвалась женщиной из Украины, секретную информацию из сводок Страткома относительно нападения России на Украину.

Формулировки пресс-релиза министерства юстиции подразумевают, что Слейтер понимал, что делает и с кем имеет дело.

"Слейтер посещал брифинги USSTRATCOM на тему войны России против Украины, которые были обозначены как „совершенно секретные“ […]. Слейтер затем передавал секретную информацию […] через платформу для месседжей иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, живущей в Украине", — пересказывает министерство обвинительное заключение.

Прокуроры сообщают, что эта "женщина из Украины" часто и откровенно спрашивала отставного подполковника о разных секретах и называла его "мой тайный любовник-информатор" и "мой тайный агент".

"Дорогой, что там на экранах в особой комнате? Очень интересно", — приводят прокуроры Небраски пример из их переписки.

"Дэйв, сладкий мой, спасибо за ценную информацию", — гласил другой месседж.

"Ты мой тайный агент! Люблю", — написала "женщина из Украины" после того, как выведала секретные сведения об одной стране. Название страны прокуроры вставлять в обнародованные документы не стали.

С кем на самом деле переписывался Слейтер, и на каком сайте знакомств это происходило, в документах тоже не сказано.

Дело Слейтера расследовали ФБР и отдел специальных расследований ВВС США.

Если суд признает отставного подполковника виновным, он может получить до 10 лет тюрьмы.

Почти одновременно с новостью о деле Слейтера из США в понедельник пришли сообщения о развитии другой похожей истории: бывший сотрудник подразделения авиации Национальной гвардии США в штате Массачусетс Джек Тейшейра пошел на сделку со следствием, признал вину в утечке секретных документов Пентагона и согласился на 16-летний тюремный срокв обмен на то, что прокуроры снимут с него более серьезные обвинения в шпионаже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064639-otstavnoy-podpolkovnik-armii-ssha-obvinen-v-vydache-sekretov-cherez-sayt-znakomstv-zhenschine-iz-ukrainy/

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