Право на аборт закрепили в конституции Франции
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Франция стала первой в мире страной, которая закрепила право на аборт в своей конституции - 4 марта соответствующие поправки внесли в основной закон государства.
Депутаты на совместной парламентской сессии в Версальском дворце одобрили инициативу президента Эмманюэля Макрона внести в основной закон страны "гарантированную свободу" на аборты, пишет Euronews.
Отмечается, что ранее это предложение поддержал французский сенат. Из 317 сенаторов, принявших участие в голосовании, 267 высказались за, 50 - против.
Издание отмечает, то внесение абортов конституцию страны - символическая мера, так как возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом.
Тем не менее отмечается, что внесение такого положения в конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на прерывание нежелательной беременности в будущем.
Отметим, что ранее мы сообщали о том, как верхняя палата парламента Франции, сенат, подавляющим большинством голосов проголосовала за закрепление в конституции страны права женщин на аборт.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064482-pravo-na-abort-zakrepili-v-konstitutsii-frantsii/