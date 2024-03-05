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Право на аборт закрепили в конституции Франции

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Флаги Франции
Флаги Франции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Франция стала первой в мире страной, которая закрепила право на аборт в своей конституции - 4 марта соответствующие поправки внесли в основной закон государства.

Депутаты на совместной парламентской сессии в Версальском дворце одобрили инициативу президента Эмманюэля Макрона внести в основной закон страны "гарантированную свободу" на аборты, пишет Euronews.

Отмечается, что ранее это предложение поддержал французский сенат. Из 317 сенаторов, принявших участие в голосовании, 267 высказались за, 50 - против.

Издание отмечает, то внесение абортов конституцию страны - символическая мера, так как возможность проведения абортов по желанию женщины и так гарантирована французским законом.

Тем не менее отмечается, что внесение такого положения в конституцию должно усложнить потенциальные попытки ограничить право на прерывание нежелательной беременности в будущем.

Отметим, что ранее мы сообщали о том, как верхняя палата парламента Франции, сенат, подавляющим большинством голосов проголосовала за закрепление в конституции страны права женщин на аборт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064482-pravo-na-abort-zakrepili-v-konstitutsii-frantsii/

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