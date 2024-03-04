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В Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию

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Женщина держит пожилую женщину за руку
Иллюстративное фото: pixabay.com

Граждане Швейцарии провели референдум, на котором высказались против повышения пенсионного возраста и одобрили инициативу о 13-й пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Референдум прошел в Швейцарии вчера, 3 марта. На всенародное голосование выносились вопросы о повышении пенсионного возраста до 66 лет и инициатива Швейцарского объединения профсоюзов (SGB) о выплате пенсионерам 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным.

По итогам голосования 74,7% участников референдума проголосовали против повышения пенсионного возраста, а 58,2% граждан поддержали инициативу о введении 13-й пенсии.

Как пишет издание, сейчас минимальная пенсия Швейцарии по старости и в случае потери кормильца (AHV) составляет 1225 швейцарских франков (626 тыс. тенге) в месяц, а максимальная - 2450 франков (1,2 млн тенге). Для супружеских пар она ограничена 3675 франками (1,9 млн тенге).

Отмечается, что швейцарские избиратели с 1848 года ни разу не одобряли планы по увеличению социальных пособий, выплачиваемых государством. Инициатива, которая увеличит доходы пенсионеров примерно на 8%, была выдвинута SGB из-за "роста стоимости жизни, который привел к снижению покупательной способности пенсий".

Аналитики называют принятое на референдуме решение о 13-й пенсии "переломным моментом для Швейцарии".

Руководитель опроса Sotomo Майкл Херманн связал решение по пенсиям со "спасением" Credit Suisse в прошлом году, когда крупнейшим банк Швейцарии был признан виновным в непринятии мер против отмывания денег наркоторговцами.

"Многие думают, что предприниматели и менеджеры нарушили неписаный швейцарский общественный договор: менеджеры скромны в бонусах и разврате, а люди - скромны в социальных требованиях", - сказал он, добавив, что люди уже давно недовольны поведением корпораций и уклонистов от уплаты налогов.

В тексте инициативы профсоюзов указано, что в случае ее принятия пенсии будут повышены с 2026 года. Пока организации не представили план финансирования предполагаемых дополнительных ежегодных затрат в размере 4,1 млрд швейцарских франков (4,7 млрд долларов), "поэтому голосование заставит правительство, которое рекомендовало его отклонить, изо всех сил пытаться найти деньги".

При этом министр финансов Карин Келлер-Саттер ранее отмечала, что, поскольку Швейцария уже имеет бюджетный дефицит, одобрение, вероятно, потребует увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).

Deutsche Welle пишет, что предыдущий референдум по вопросу пенсионного возраста в Швейцарии проходил лишь за полтора года до нынешнего - в сентябре 2022 года. Тогда страна проголосовала за то, чтобы повысить пенсионный возраст для женщин на один год, с 64 до 65 лет. Мужчины в Швейцарии также выходят на пенсию в 65 лет.

Для сравнения, в Германии пенсионный возраст повышается постепенно с 2012 года и к 2031 году достигнет 67 лет.

В целом в Швейцарии не слишком часто проводятся реформы в системе пенсионного соцобеспечения - "тринадцатая пенсия" стала первой подобной реформой за последние десятки лет. Но в других экономических сферах швейцарцы не всегда поддерживают "левые" идеи - к примеру, в 2016 году граждане отказались от идеи введения базового безусловного дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064271-shveytsartsy-otkazalis-povyshat-pensionnyy-vozrast-i-odobrili-13-yu-pensiyu/

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