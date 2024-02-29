Мэр Бишкека молча покинул зал прямо во время заседания (видео)

В Бишкеке сегодня проходило заседание городского кенеша, где шло обсуждение территориальной реформы, проводящейся в Кыргызстане. В какой-то момент глава города молча покинул зал, передает NUR.KZ.

Трансляция заседания велась на официальной странице Бишкекского городского кенеша в Facebook.

В связи с реформой, которая проводится в Кыргызстане, несколько иначе теперь будут устроены местные представительные органы.

Как пишет издание Kaktus.media, состав Бишкекского горкенеша был увеличен до 235 депутатов, так как теперь к основному составу должны присоединиться депутаты айылных кенешей, которые войдут в состав Бишкека. Ранее в орган входило всего 45 депутатов.

Заседание органа в полном составе должно было пройти сегодня, однако председатель БГК Куванычбек Конгантиев предложил объявить перерыв в сессии, чтобы дождаться новых членов органа.

Это предложение, вероятно, не устроило мэра кыргызской столицы Айбека Джунушалиева. Его слова приводит издание 24.kg. Он настаивал на проведении заседания уже сегодня, без длительного перерыва.

"Вчера официально ЦИК дала разъяснение. Сегодня вы собираетесь, объявляете перерыв, ставите вопросы. Я думаю, что наши действия, решения должны быть в рамках указа, в рамках той нормативной законодательной базы, которая существует. Я хотел бы призвать вас к тому, чтобы мы сегодня все вошли в правовое русло.

Мэрия, как ответственный орган, готова организовать проведение сессии с участием всех 235 депутатов. Затягивание вопроса привело к тому, что айыл окмоту, айыльные кенеши выносят решение, раздают технику, имущество другим административно-территориальным единицам", – заявил он.

Однако после этого председатель БГК Куванычбек Конгантиев снова предложил проголосовать за объявление перерыва, депутаты начали обсуждать вопрос, но в этот момент Айбек Джунушалиев молча покинул зал. После был объявлен перерыв в сессии.

Описанный момент можно найти на 12 минуте и 15 секунде видео.

По данным с официального сайта органа, Бишкекский городской кенеш – выборный представительный орган городского самоуправления, избираемый непосредственно городским сообществом и осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе.

С 1995 года Бишкекский городской кенеш работает как самостоятельная, независимая организация, имеющая свой счет в банке, свою структуру.

Срок полномочий депутатов Бишкекского городского кенеша – 4 года. Ранее в его состав входило 45 депутатов.

Бишкекский городской кенеш в пределах своей компетенции принимает решение в виде постановлений.

Постановления Бишкекского городского кенеша обязательны для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, должностными лицами и гражданами, находящимися на территории города.