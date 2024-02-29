Митч Макконнелл покинет пост лидера республиканцев в Сенате. Он поддерживает Украину и не ладит с Трампом

Митч Макконнелл, сенатор от штата Кентукки, возглавлявший республиканскую фракцию на протяжении почти 20 лет, объявил, что после ноябрьских выборов республиканцам в Сенате США предстоит найти себе другого лидера.

Макконнелл поддерживает Украину и с 2021 года, по данным американских СМИ, не контактировал с Дональдом Трампом.

В Сенат он был в очередной раз переизбран в 2020 году и намерен доработать остающиеся ему по закону два года в кресле сенатора.

Митчу Макконнеллу на прошлой неделе исполнилось 82 года, и в прошлом году возникли опасения по поводу состояния его здоровья, после того как он несколько раз застывал и тягостно умолкал во время публичных выступлений.

О своих планах Макконнелл неожиданно рассказал в речи в Сенате.

Упорная борьба за Верховный суд

В качестве сенатора, особенно когда республиканцы имели в палате большинство, Макконнелл последовательно продвигал назначения консервативных судей, прежде всего в Верховный суд.

Так, в 2016 году, за много месяцев до президентских выборов, умер судья Антонин Скалиа. Уходящий президент-демократ Барак Обама предложил своего кандидата на его место, но Макконнелл заявил, что никаких кандидатов от президента перед выборами Сенат рассматривать не будет, хотя назначения в Верховный суд в предвыборные годы в американской истории случались как до, так и после этого эпизода.

За годы президентства сменившего Обаму Дональда Трампа Сенат утвердил двух предложенных им судей, отличавшихся консервативными взглядами: Нила Горсача и Энтони Кавано. А в сентябре 2020 года, меньше, чем за два месяца до следующих президентских выборов, умерла легендарная либеральная судья Рут Бадер-Гинзбург.

Не смущаясь протестами демократов, Сенат под руководством Макконнелла в оставшийся месяц утвердил предложенную Трампом консервативную юристку Эми Кони Барретт.

Шесть из девяти нынешних судей американского Верховного суда назначены пожизненно президентами-республиканцами, причем минимум трое из них, все назначенные Трампом, могут, исходя из известной продолжительности жизни, занимать свои посты еще десятки лет.

Такой идеологический крен привел, в частности, к тому, что в 2022 году Верховный суд пересмотрел прежнее решение, признававшее аборт конституционным правом. Теперь каждый штат может издавать собственные законы об абортах, и многие консервативные штаты существенно ограничивают прерывание беременности, а то и запрещают вовсе.

Размолвка с Трампом и Украина

Вместе с тем, Митч Макконнелл решительно отмежевался от Дональда Трампа после погрома, учиненного его сторонниками в Капитолии 6 января 2021 года.

Считается, что после этого Макконелл и экс-президент полностью прекратили общение.

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину Макконнелл поддерживал финансовую и военную помощь этой стране и сам приезжал в Киев в 2022 году.

Он был одним из двух десятков сенаторов-республиканцев, проголосовавших за последний по времени пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Этот пакет остается заблокированным в Палате представителей, где республиканцы, подверженные влиянию Трампа, имеют большинство.

В своей речи Макконнелл дал понять, что понимает, что его позиция в Республиканской партии не так влиятельна, как прежде.

«Поверьте мне, я знаю, каковы политические взгляды в моей партии в это время. У меня много недостатков. Но в недопонимании политики меня не упрекнешь», — сказал сенатор.