Женщину в Пакистане спасли от толпы, которая приняла надпись на ее платье за строки из Корана
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Несколько десятков прохожих напали на женщину в пакистанском городе Лахор, приняв надписи на арабском языке на ее цветном платье за строки из Корана и расценив это как богохульство.
На самом деле на платье присутствовало только одно слово «халва» (то есть «сладкий») на арабском языке.
Как сообщили Би-би-си в пакистанской полиции, в воскресенье они получили звонок о том, что в одном из ресторанов Лахора, столицы пакистанской провинции Пенджаб, около одной из посетительниц собралась толпа.
Сотрудница полиции Сейда Шехрбано говорит, что у здания она увидела около 300 человек.
В социальных сетях опубликованы несколько видеозаписей, по которым можно составить картину происходившего.
На одном из роликов видна явно напуганная женщина, которая сидит в углу ресторана и закрывает лицо руками. На другой записи эта же женщина стоит в окружении сотрудников полиции, которые закрывают ее от толпы, громко требующей, чтобы она сняла платье с надписями.
На некоторых видео люди скандируют призывы обезглавливать тех, кто занимается богохульством.
По законам Пакистана, богохульство действительно карается смертной казнью. В некоторых случаях людей, которых в нем обвиняли, толпа линчевала, не дожидаясь суда.
Шехрбано рассказывает, что стояла у входа в ресторан и пыталась успокоить людей.
«Никто на самом деле не знал, что именно было написано у нее на платье, — говорит сотрудница полиции. — Самое главное было как-то увести женщину из этого района, чтобы она оказалась в безопасности».
В результате полиции пришлось вести переговоры с разъяренной толпой.
«Мы им сказали, что увезем женщину с собой, ее действия будут рассмотрены и мы привлечем ее к ответственности по всей строгости закона за все преступления», — рассказывает Шехрбано.
Затем полицейская провела женщину, которая теперь была покрыта черной накидкой, через толпу. Другие сотрудники полиции при этом создали для них коридор.
По словам Шехрбано, в толпе присутствовали сторонники одной из крайне консервативных пакистанских исламистских партий.
Заподозренную в богохульстве женщину привезли в полицейский участок, где несколько приглашенных исламских богословов подтвердили, что текст на ее платье не имел никакого отношения к Корану.
Полиция даже попросила знатоков ислама записать видеообращение с подтверждением невиновности женщины.
Сама она при этом попросила прощения за произошедшее.
«У меня не было такого намерения, все произошло по ошибке. Но я все равно приношу извинения за то, что случилось, я сделаю все возможное, чтобы такого больше не повторилось», — сказала женщина.
Она добавила, что является глубоко верующей мусульманкой и никогда бы не стала делать ничего, что оскорбило бы ислам.
Местные власти сообщили, что она приезжала в Лахор за покупками и уже покинула город.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063111-zhenschinu-v-pakistane-spasli-ot-tolpy-kotoraya-prinyala-nadpis-na-ee-plate-za-stroki-iz-korana/