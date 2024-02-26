Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Женщину в Пакистане спасли от толпы, которая приняла надпись на ее платье за строки из Корана

Опубликовано:

Надписи арабской вязью на платье женщины
Надписи арабской вязью на платье женщины. Иллюстративное фото: instagram.com/shalik_riyadh

Несколько десятков прохожих напали на женщину в пакистанском городе Лахор, приняв надписи на арабском языке на ее цветном платье за строки из Корана и расценив это как богохульство.

На самом деле на платье присутствовало только одно слово «халва» (то есть «сладкий») на арабском языке.

Как сообщили Би-би-си в пакистанской полиции, в воскресенье они получили звонок о том, что в одном из ресторанов Лахора, столицы пакистанской провинции Пенджаб, около одной из посетительниц собралась толпа.

Сотрудница полиции Сейда Шехрбано говорит, что у здания она увидела около 300 человек.

В социальных сетях опубликованы несколько видеозаписей, по которым можно составить картину происходившего.

На одном из роликов видна явно напуганная женщина, которая сидит в углу ресторана и закрывает лицо руками. На другой записи эта же женщина стоит в окружении сотрудников полиции, которые закрывают ее от толпы, громко требующей, чтобы она сняла платье с надписями.

На некоторых видео люди скандируют призывы обезглавливать тех, кто занимается богохульством.

По законам Пакистана, богохульство действительно карается смертной казнью. В некоторых случаях людей, которых в нем обвиняли, толпа линчевала, не дожидаясь суда.

Шехрбано рассказывает, что стояла у входа в ресторан и пыталась успокоить людей.

«Никто на самом деле не знал, что именно было написано у нее на платье, — говорит сотрудница полиции. — Самое главное было как-то увести женщину из этого района, чтобы она оказалась в безопасности».

В результате полиции пришлось вести переговоры с разъяренной толпой.

«Мы им сказали, что увезем женщину с собой, ее действия будут рассмотрены и мы привлечем ее к ответственности по всей строгости закона за все преступления», — рассказывает Шехрбано.

Затем полицейская провела женщину, которая теперь была покрыта черной накидкой, через толпу. Другие сотрудники полиции при этом создали для них коридор.

По словам Шехрбано, в толпе присутствовали сторонники одной из крайне консервативных пакистанских исламистских партий.

Заподозренную в богохульстве женщину привезли в полицейский участок, где несколько приглашенных исламских богословов подтвердили, что текст на ее платье не имел никакого отношения к Корану.

Полиция даже попросила знатоков ислама записать видеообращение с подтверждением невиновности женщины.

Сама она при этом попросила прощения за произошедшее.

«У меня не было такого намерения, все произошло по ошибке. Но я все равно приношу извинения за то, что случилось, я сделаю все возможное, чтобы такого больше не повторилось», — сказала женщина.

Она добавила, что является глубоко верующей мусульманкой и никогда бы не стала делать ничего, что оскорбило бы ислам.

Местные власти сообщили, что она приезжала в Лахор за покупками и уже покинула город.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063111-zhenschinu-v-pakistane-spasli-ot-tolpy-kotoraya-prinyala-nadpis-na-ee-plate-za-stroki-iz-korana/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ и пожаловался на пропаганду Москвы «Привет, это Юлия Навальная». Вдова политика пообещала продолжить его дело ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.