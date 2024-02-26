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Скончался глава лондонской ветви семьи Ротшильдов

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Джейкоб Ротшильд
Джейкоб Ротшильд. Фото: LEON NEAL/AFP via Getty Images

Финансист лорд Джейкоб Ротшильд умер в возрасте 87 лет. О кончине главы лондонской ветви Ротшильдов сообщила его семья, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

В заявлении семьи говорится, что Джейкоб Ротшильд занимал видное место в жизни многих людей.

"Превосходный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительной деятельности в Израиле, вкладывавшийся в развитие еврейской культуры, ярый защитник окружающей среды и любимый друг, отец и дедушка", - говорится в заявлении семьи.

Сообщается, что Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейскими обычаями. Церемония пройдет в узком кругу семьи. Позже будет установлен мемориал.

Согласно информации на сайте Архивного фонда Ротшильдов, Натаниэль Чарльз (Джейкоб), 4-й барон Ротшильд родился в 1936 году.

Он был старшим сыном Натаниэля (Виктора), 3-го барона Ротшильда и Барбары Джудит, леди Ротшильд (урожденной Хатчинсон).

Джейкоб получил образование в Итонском колледже и Оксфорде.

В 1961 году женился на Серене Мэри Данн (1935–2019), внучке канадского финансиста сэра Джеймса Данна.

Придя в семейный бизнес в 1959 году, в 1963 года он стал партнером NM Rothschild & Sons в Нью-Корт.

В 1976 году председательство в банке перешло от его отца, который решил заняться научной карьерой, к его двоюродному брату сэру Эвелину де Ротшильду (1931-2022), а Джейкоб покинул банк в 1980 году, взяв на себя независимый контроль над Rothschild Investment Trust. (ныне RIT Capital Partners plc).

Покинув NM Rothschild & Sons Limited, Джейкоб вместе с сэром Марком Вайнбергом в 1991 году основал J. Rothschild Assurance Group (ныне St. James's Place).

Барон Ротшильд был председателем RIT Capital Partners, одного из крупнейших инвестиционных фондов, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

Был председателем J Rothschild Capital Management, дочерней компании RIT Capital Partners.

С ноября 2003 года до выхода на пенсию в 2008 году был заместителем председателя BSkyB Television, а до 2008 года — директором RHJ International.

Джейкоб Ротшильд сыграл заметную роль в благотворительной деятельности в области искусства в Великобритании. Он был председателем попечительского совета Национальной галереи с 1985 по 1991 годы.

Напомним, в ноябре 2022 года умер британский банкир Эвелин де Ротшильд - он скончался 7 ноября в Лондоне в возрасте 91 года. Эвелин был представителем знаменитой семьи банкиров.

В январе 2021 года скончался один из богатейших членов клана Ротшильдов, банкир Бенжамен де Ротшильд. Он возглавлял семейную финансовую группу Edmond de Rothschild, управляющую активами на 160 млрд евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063093-skonchalsya-glava-londonskoy-vetvi-semi-rotshildov/

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