"Спутник-дедушка" ERS-2 падает на Землю. Скорее всего, он приземлится где-то в Мировом океане

В ближайшие часы на Землю упадет спутник ERS-2, запущенный в 1995 году. В свое время он был передовой платформой для наблюдений, заложившей основы технологий, которые сегодня регулярно используются для мониторинга планеты.

В 2021 году спутник прекратил работу, и его орбита начала постепенно снижаться. В среду он должен войти в плотные слои атмосферы Земли.

Европейское космическое агентство (ESA) утверждает, что большая часть двухтонного спутника сгорит во время падения.

Возможно, некоторые наиболее прочные части выдержат высокие температуры при снижении, но вероятность того, что эти фрагменты упадут на населенные пункты и нанесут ущерб, невелика.

Фрагменты могут упасть практически в любой точке земного шара, но, поскольку большая часть поверхности Земли покрыта океаном, все обломки, долетевшие до поверхности, скорее всего, утонут.

"Следует подчеркнуть, что ни один из элементов, которые могут войти в атмосферу (и достичь поверхности), не является радиоактивным или токсичным", — заверил сотрудник ESA Мирко Альбани.

В 1990-х годах Европейское космическое агентство запустило два почти идентичных спутника дистанционного зондирования Земли (ERS). Это были самые совершенные инструменты своего времени, оснащенные набором приборов для отслеживания изменений на суше, в океанах и в воздухе.

Они следили за наводнениями, измеряли температуру поверхности континентов и океанов, отслеживали движение ледяных полей и регистрировали колебания почвы во время землетрясений.

А ERS-2, в частности, предоставил новую возможность оценить состояние защитного озонового слоя Земли.

Эту заслуженную пару спутников специалисты называют «дедами» наблюдения за планетой в Европе.

"С точки зрения технологии, можно провести прямую линию от спутников ERS до европейских спутников Copernicus/Sentinel, которые сегодня наблюдают за планетой. Именно с ERS все началось", — говорит менеджер по развитию бизнеса в области наблюдения Земли компании Airbus доктор Ральф Кордей.

"Когда я училась в университете в 90-х годах, нам говорили, что ледниковые щиты очень холодные и стабильные, и они не будут сильно меняться; пройдут десятилетия, прежде чем будут заметны какие-либо изменения, которые мы ожидали увидеть в результате изменения климата, — говорит доктор Рут Моттрам, гляциолог из Датского метеорологического института. — А ERS показал, что это не так, и что значительные изменения уже происходят".

ERS-2 изначально находился на высоте 780 км над Землей, но в 2011 году инженеры использовали последние запасы топлива, чтобы снизить его высоту до 570 км. Предполагалось, что верхние слои атмосферы, в которые спутник попал после снижения, замедлят его скорость, его орбита постепенно снизится, и примерно через 15 лет он сгорит в более плотных слоях атмосферы.

Когда именно и где спутник окончательно сойдет с орбиты и его обломки устремятся к поверхности — сказать сложно. Многое будет зависеть от плотности верхних слоев атмосферы, на которую влияет солнечная активность.

Однако ученые с уверенностью предполагают, что это произойдет между 82 градусами северной и южной широты, поскольку орбита спутника пролегала именно в этих границах.

По расчетам экспертов ESA по космическому мусору, незначительная по массе часть ERS-2 долетит до поверхности Земли.

Фрагменты, которые упадут на Землю, могут включать внутреннюю обшивку и некоторые металлические детали.

Элемент с потенциально самой высокой вероятностью прохождения через атмосферу в той или иной форме — это антенна для радарной системы, построенная в Великобритании. Она сделана из углеродного волокна, способного выдерживать высокие температуры.

В конце 1990-х годов, когда запустили ERS-2, правила по борьбе с космическим мусором были гораздо более мягкими. Возвращение отработавшего космического аппарата в течение 25 лет после окончания эксплуатации считалось допустимым.

По текущим рекомендациям ESA "Ноль мусора", период утилизации отработавших спутников сократился до пяти лет. А в будущем предполагается запускать спутники с достаточным запасом топлива на борту, чтобы они могли самостоятельно сходить с орбиты сразу после завершения работы.

Дело в том, что на земной орбите находится уже очень много спутников, и вероятность столкновения постоянно растет. Например, ERS-1 внезапно отказал еще до того, как его удалось опустить на более низкую орбиту.

Он все еще вращается вокруг Земли на высоте более 700 км, и его возвращение на поверхность может занять еще сто лет.

Американская компания SpaceX, управляющая большинством работающих спутников, в настоящее время находящихся на орбите (более 5400), недавно объявила, что спустит на Землю 100 из них после обнаружения неисправности, которая «может увеличить вероятность отказа в будущем».

Компания хочет убрать космические аппараты с орбиты до того, как возникшие проблемы усложнят эту задачу.