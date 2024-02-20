Польские фермеры перекрыли границу с Украиной и не пропускают даже пассажиров. К чему может привести это противостояние?

Ситуация на украинско-польской границе снова обостряется. Польские фермеры перекрыли движение грузовиков на шести из девяти пропускных пунктов. Впервые протестующие не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт: автобусы и поезда.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что происходящее на границе с Польшей «нельзя считать нормальным или обыденным», добавив, что ситуация «ежедневно демонстрирует эрозию солидарности».

В ноябре-январе границу перекрывали польские транспортные компании, которые требовали введения квоты на количество грузовиков из Украины, въезжающих на территорию ЕС. Их главная претензия состояла в том, что украинские грузовые перевозки в целом дешевле европейских и что теперь европейские фирмы нанимают украинцев для транспортировки грузов внутри ЕС, а не только из Украины в ЕС и обратно.

9 февраля границу заблокировали уже польские фермеры.

Они требуют не внедрять новые экологические инициативы ЕС (так называемую программу Green Deal, которая подразумевает в том числе и кардинальные реформы сельскохозяйственного производства), ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции из Украины и принятие мер по поддержки животноводства страны.

Через несколько дней после начала блокады протестующие высыпали украинское зерно из нескольких фур прямо на землю. Это повлекло резкую реакцию Украины, для которой экспорт зерна является одной из немногих доходных статей хрупкой экономики военного времени.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за высыпанное зерно, но отметил, что, хотя это и «не совсем адекватная форма протеста», фермеры «находятся в очень сложной экономической ситуации».

«Накануне весенне-полевых работ у них нет денег на покупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния», - говорилось в заявлении Секерского.

Принципиальным отличием нынешних протестов от прошлых стало то, что сейчас их участники не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт.

18 февраля в соцсетях появилось видео, на котором протестующие останавливают рейсовые автобусы.

18 февраля «Украинские железные дороги» («Укрзалізниця») сообщили, что польские протестующие попытались заблокировать движение пассажирского поезда Киев – Хелм, в котором находились 260 пассажиров, в основном, женщины и дети (мужчинам призывного возраста выезд из Украины, как правило, закрыт).

После вмешательства польской полиции и железнодорожников линия была вновь открыта, и поезд продолжил свой путь.