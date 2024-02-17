"Все мосты уже сожжены": почему Западу нечем ответить на смерть Навального

До полномасштабного российского вторжения в Украину судьба Алексея Навального была поводом для введения европейских и американских санкций и оставалась важной темой расхождений между Кремлем и странами Запада. Но за два года войны все изменилось — какими могут быть последствия для Москвы сейчас?

Четыре года назад отравление Алексея Навального подпортило отношения России с Германией, где лечился политик. Но Берлин по-прежнему хотел вести активную торговлю с Россией и покупать российский газ, несмотря на оккупацию Крыма и боевые действия на востоке Украины.

После встречи с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году президент США Джо Байден рассказал, что пригрозил тому «разрушительными последствиями» в случае смерти Навального в тюрьме. В пятницу Байден выступил с короткой речью, в которой отдал дань уважения смелости российского оппозиционера.

«Путин несет ответственность за смерть Навального», — сказал Байден.

Однако на вопрос журналиста, последуют ли обещанные разрушительные последствия, президент ответил: «Это было три года назад. С тех пор они испытали чертову тучу последствий».

Сейчас трудно представить более серьезные санкции, чем те, что уже введены из-за войны в Украине, считает Бен Нобл, доцент российской политики Университетского колледжа Лондона и соавтор политической биографии Навального.

Он сказал, что ожидает множества жестких высказываний из европейских столиц — и, возможно, новых символических санкций: «Важно, чтобы западные страны сделали жесткие заявления и хотя бы на словах призвали Кремль к ответственности, даже если Навального уже не спасти».

Такие заявления уже прозвучали — кроме Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Владимир Путин должен «ответить за содеянное», а президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в смерти Навального российские власти.

Больше санкций?

Смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом, считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона.

«Лет пять назад это могло бы сподвигнуть Евросоюз на отказ от попыток диалога и переходу к более жестким санкциям и вражде. Но все эти мосты уже были сожжены», — говорит Кларксон.

После почти двух лет российской войны в Украине отношения Кремля и стран ЕС (за исключением Венгрии) испорчены безвозвратно, говорит политолог.

Европейские страны медленно, но верно наращивают производство боеприпасов для украинской армии и обсуждают, как Европа сможет продолжать поддерживать Киев без участия Америки. В общей сложности к январю этого года Евросоюз (как блок и как отдельные страны) выделил или пообещал выделить 144 млрд евро на военную и гуманитарную помощь Украине.

«Не могу представить, что европейцы могут еще сделать», — говорит Кларксон.

С 2022 года по числу торговых, финансовых и персональных санкций Россия обошла прежних лидеров, Иран и Северную Корею. Запад и его союзники отрезали ее от кредитов, инвестиций и технологий, закрыли свои рынки для российского экспорта, заморозили российские валютные резервы и теперь обсуждают, можно ли передать их Украине. В России прекратили работать сотни иностранных компаний. Яхты, особняки и счета российских чиновников и олигархов были заморожены.

Кларксон предполагает, что полный разрыв с Западом мог развязать руки российской власти для ужесточения репрессий в адрес своих оппонентов внутри страны.

«Это напоминает, как некоторые режимы на Ближнем Востоке вроде Хафеза аль-Асада [в Сирии] или Саддама Хуссейна [в Ираке] ужесточали преследования оппозиции, когда отношения с Европой и особенно Америкой портились».

Препятствие для попыток «нормализовать Россию»

Смерть Навального может повлиять и на внутриполитические дебаты в Европе, где многие ультраправые партии и движения солидарны в противостоянии руководству Евросоюза, но занимают разные позиции по отношению к России.

«Два ключевых пророссийских движения — это „Альтернатива для Германии“ и австрийская FPÖ (Партия свободы)», — говорит Кларксон. И если «Альтернатива для Германии» испытывает серьезные проблемы после череды скандалов, то ультраправая «Партия свободы», согласно ряду соцопросов, лидирует в преддверии выборов в австрийский парламент, которые пройдут этой осенью.

Политолог видит в этом самый серьезный вызов для европейского единства в вопросе поддержке Украины и противостоянии России — более серьезный, чем, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чью оппозицию руководство ЕС уже привыкло преодолевать. При этом смерть Навального — неудобный факт: политикам, которые симпатизируют стране, где в тюрьме только что умер главный оппозиционер, сложнее будет рассуждать о превращении Австрии и Германии в диктатуры.

Смерть Навального может повлиять и на дискуссии во время предвыборной кампании в США, где в ноябре выбирают президента, считает профессор Колумбийского университета, специалист по постсоветским странам Тимоти Фрай.

Она «станет серьезным препятствием для попыток команды Трампа нормализовать Россию», считает Фрай. По его словам, Дональду Трампу будет сложнее убедить американское общество и вашингтонские элиты в необходимости более мягкой позиции по отношению к Кремлю.

Фрай считает, что события могут подтолкнуть республиканцев в Конгрессе утвердить новый пакет помощи Украине после почти двух месяцев дискуссий.

Изначально республиканцы говорили, что сперва хотят остановить рекордный поток мигрантов через собственную границу, а потом уже помогать заморским странам. Но когда демократы согласились на компромисс, Дональд Трамп призвал свою партию не идти на сделку. Он также выступил против безвозмездной помощи, говоря, что поддержка иностранных государств может быть только в формате кредитов. Теперь судьба помощи Украине зависит от того, решатся ли конгрессмены-республиканцы ослушаться лидера партии.

«Поддержка Украины остается достаточно популярной в Соединенных Штатах. Лишь интервенция Трампа мешает Конгрессу принять новый пакет помощи. Если бы не позиция Трампа, я думаю, что пакет уже утвердили бы в обеих палатах Конгресса».

Политолог отмечает, что верхушка республиканской партии расходится с Трампом в позиции по России. Но вместо того, чтобы выносить сор из избы, высокопоставленные республиканцы пытаются сгладить эти разногласия. На фоне смерти Навального в российской тюрьме, по мнению Фрая, это будет делать гораздо сложнее.