Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Первый процесс над Трампом начнется 25 марта. Суд отказался прекратить дело или отложить слушания

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить рассмотрение дела по обвинениям в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Судья Хуан Мерчан сообщил, что первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта — в этот день планируется начать отбор жюри присяжных.

Адвокаты Трампа пытались настоять на прекращении дела или отсрочке, утверждая, что в суде Нью-Йорка справедливый процесс провести не удастся, а присяжные не будут беспристрастными.

Кроме того, защита утверждала, что судебный процесс повлияет на напряженный сезон праймериз и фактически станет вмешательством в выборы. Все эти доводы судья отклонил.

«Как Вы можете участвовать в выборах, если вы целыми днями сидите в здании суда на Манхэттене?» — сказал Дональд Трамп журналистам у здания суда.

Он также в очередной раз заявил, что преступлений не совершал.

«Дело должно было быть рассмотрено три года назад. Тут нет никакого дела», — сказал Трамп.

Напряженный график

Процесс в Нью-Йорке станет первым из четырех дел, возбужденных в отношении бывшего президента.

Разбирательство по делу о хранении Трампом секретных документов назначено на май, а власти штата Джорджия предлагают начать процесс по делу о предполагаемой попытке экс-президента изменить результаты президентских выборов в этом штате на август.

Еще один процесс — о заговоре с целью отмены результатов выборов и роли Трампа в штурме Капитолия, который должен начаться 4 марта в Вашингтоне, пока поставлен на паузу — решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

На прошлой неделе Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года, однако адвокаты Трампа заявили, что обжалуют решение в Верховном суде.

Трамп заявлял, что что у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Выплаты порнозвезде

Расследование в отношении Трампа в Нью-Йорке касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но оформлена она была как плата Трампа адвокату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061253-pervyy-protsess-nad-trampom-nachnetsya-25-marta-sud-otkazalsya-prekratit-delo-ili-otlozhit-slushaniya/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Белгород подвергся обстрелу, погибли семь человек, в том числе ребенок. Что известно Социологу Борису Кагарлицкому ужесточили приговор — пять лет колонии вместо штрафа «Низость и позор». Почему польские фермеры высыпали на дорогу украинское зерно и снова заблокировали границу
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.