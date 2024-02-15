Первый процесс над Трампом начнется 25 марта. Суд отказался прекратить дело или отложить слушания

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить рассмотрение дела по обвинениям в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Судья Хуан Мерчан сообщил, что первый в истории уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта — в этот день планируется начать отбор жюри присяжных.

Адвокаты Трампа пытались настоять на прекращении дела или отсрочке, утверждая, что в суде Нью-Йорка справедливый процесс провести не удастся, а присяжные не будут беспристрастными.

Кроме того, защита утверждала, что судебный процесс повлияет на напряженный сезон праймериз и фактически станет вмешательством в выборы. Все эти доводы судья отклонил.

«Как Вы можете участвовать в выборах, если вы целыми днями сидите в здании суда на Манхэттене?» — сказал Дональд Трамп журналистам у здания суда.

Он также в очередной раз заявил, что преступлений не совершал.

«Дело должно было быть рассмотрено три года назад. Тут нет никакого дела», — сказал Трамп.

Напряженный график

Процесс в Нью-Йорке станет первым из четырех дел, возбужденных в отношении бывшего президента.

Разбирательство по делу о хранении Трампом секретных документов назначено на май, а власти штата Джорджия предлагают начать процесс по делу о предполагаемой попытке экс-президента изменить результаты президентских выборов в этом штате на август.

Еще один процесс — о заговоре с целью отмены результатов выборов и роли Трампа в штурме Капитолия, который должен начаться 4 марта в Вашингтоне, пока поставлен на паузу — решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

На прошлой неделе Апелляционный суд округа Колумбия решил, что бывший президент не обладает иммунитетом от судебного преследования по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года, однако адвокаты Трампа заявили, что обжалуют решение в Верховном суде.

Трамп заявлял, что что у него иммунитет, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Выплаты порнозвезде

Расследование в отношении Трампа в Нью-Йорке касается выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Сама по себе эта выплата незаконной не была, но оформлена она была как плата Трампа адвокату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказуемо в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Трамп называет свое преследование политическим и утверждает, что разбирательство в суде Манхэттена не может быть справедливым.