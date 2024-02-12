Колумбийский университет раскритиковали за недостаточную помощь бедным студентам

Колумбийский университет, один из наиболее богатых вузов мира, подвергся критике за недостаток помощи бедным студентам с жилищными проблемами, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Каждый год Колумбийский университет получает пожертвования на сумму 14 млрд долларов США. Кроме того, вуз владеет 200 зданиями, включая новый кампус в Манхэттенвилле стоимостью 6 млрд долларов.

При этом студенты вуза утверждают, что многие из них не могут завершить обучение из-за высоких затрат и отсутствия финансовой поддержки. Анализ, проведенный профессорским составом университета, показал, что 73% студентов сталкиваются с финансовыми трудностями по сравнению с 62% в Гарварде и Принстоне, 53% в Йельском университете и 49% в Школе инженерии и прикладных наук Колумбийского университета.

Особенно нуждающейся группой являются студенты зрелого возраста, такие как ветераны войны, представители рабочего класса и те, кто начал обучение в другом вузе и перевелся в Колумбийский университет.

Часто эти студенты происходят из семей с низким доходом. Университет не предоставляет значительной финансовой поддержки для этой группы, указывая, что ей выделяется минимальное количество пожертвований.

Заместитель декана факультета общих исследований Кертис Роджерс отметил, что 4% его студентов в определенный момент времени были бездомными, а 10% сталкивались с серьезными финансовыми трудностями.

В прошлом году группа из 36 профессоров написала открытое письмо президенту университета, высказывая критику за неэффективное использование пожертвований. Критика сохраняется и в 2024 году.

Представитель университета заявил, что в предыдущем учебном году университет предоставил студентам финансовую помощь в размере почти 37 млн долларов США и продолжает работать над увеличением объема доступной помощи.