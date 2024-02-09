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Умер президент HeadHunter

Опубликовано:

Михаил Жуков
Михаил Жуков. Фото: mentorclub.ru

Умер бывший генеральный директор и президент HeadHunter Михаил Жуков. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе компании, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким", — цитирует издание сообщение пресс-службы компании.

Когда и где пройдет прощание с Жуковым, станет известно позднее.

Как уточняет РИА Новости, HeadHunter (hh.ru) - крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, база сервиса на конец 2020 года насчитывала 48,2 миллиона резюме.

Компания в 2019 году провела IPO на бирже Nasdaq, а в сентябре 2020 года получила вторичный листинг на Московской бирже. Основные акционеры - Elbrus Capital (31,9%) и Goldman Sachs (8,7%), в свободном обращении - 59,4% акций.

Михаил Жуков занимал пост генерального директора с 2008 по 2022 год и президента компании с марта 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2060225-umer-prezident-headhunter/

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