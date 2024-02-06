Украинка, победившая на конкурсе "Мисс Япония", отказалась от титула. Почему это произошло?

Победительница конкурса красоты "Мисс Япония" впервые в его истории отказалась от короны. Этому предшествовали два скандала.

Каролина Сиино, победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" японка украинского происхождения, отказалась от своего титула. Информацию об этом Украинской службе Би-би-си подтвердила ее мать. Это произошло впервые в истории конкурса.

Каролине Сиино 26 лет. Победу на японском конкурсе красоты она одержала две недели назад. Сразу после ее коронации начались дискуссии об этническом происхождении девушки.

Каролина родилась в Украине в Тернопольской области и переехала в Японию в 5 лет после того, как ее родители развелись, а мать вышла замуж за японца, фамилию которого она сейчас носит.

Сиино стала первой натурализованной гражданкой Японии, победившей на конкурсе красоты. Гражданство Японии девушка получила только в 2022 году. После получения титула "Мисс Япония" Сиино сказала: "Меня много раз не принимали за японку, но я полна благодарности за то, что сегодня меня признали японкой".

Мнения японцев по этому поводу в соцсетях разделились: некоторые приветствовали коронацию натурализованной гражданки, другие заявляли, что она не олицетворяет традиционные японские идеалы красоты.

"Новоизбранная "Мисс Япония" не имеет японских корней, она — стопроцентная украинка. Конечно, красивая, но это конкурс "Мисс Япония". Где японки?» — спрашивал один из пользователей соцсети Х.

"Если бы она была наполовину [японкой], конечно, без проблем. Но она этнически на 0% японка и даже не родилась в Японии", — написал другой пользователь.

В соцсетях девушки не было ни одного упоминания об Украине, кроме одного фото с украинским флагом, опубликованного полтора года назад.

Но в интервью Украинской службе Би-би-си уже после победы на конкурсе девушка рассказывала, что планирует помогать украинским детям, у которых нет родителей.

Она также говорила, что чувствует себя японкой, но когда слушает украинскую музыку и смотрит украинские фильмы, чувствует связь и с Украиной.

Организаторы конкурса говорили, что судьи выбрали Каролину Сиино победительницей с полной уверенностью. "Она разговаривает и пишет на красивом и правильном японском языке. Она больше японка, чем мы", — сказала организатор Ай Вада.

Однако на этом история не закончилась.

На днях японский журнал Shukan Bunshun и еще ряд японских изданий написали о романе Каролины Сиино с женатым мужчиной.

Сначала организаторы конкурса заявили, что Сиино не знала о том, что мужчина женат. Однако в понедельник сообщили, что девушка призналась, что все-таки знала о браке и семье этого мужчины.

Сиино извинилась за ложь, опубликовав в своем инстаграме заявление на японском языке.

"Хочу извиниться за неудобства, причиненные жене господина Маэды, семье и всем причастным. В моем объяснении агентству были неточности. Растерянность и страх не дали мне возможности сказать правду", — говорилось в сообщении.

Она также написала, что отказывается от титула. Организаторы конкурса приняли ее отказ от короны.

Теперь титул "Мисс Япония" останется вакантным до конца года, хотя по итогам конкурса было выбрано несколько вице-мисс.