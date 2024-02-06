"Мы не конкурентоспособны": глава Минфина Германии заявил об обнищании страны

Министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что страна стремительно беднеет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Неутешительные данные Кристиан Линдер озвучил на мероприятии во Франкфурте. Он заявил, что из-за отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной.

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста", — приводит издание слова министра.

За несколько часов до выступления Линднера Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз роста экономики Германии в 2024 году, сократив его почти вдвое, до 0,3%.

Данные по промышленному производству ФРГ показывают, что в настоящее время оно находится на самом низком уровне со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа", — подчеркнул Линднер, комментируя данные ОЭСР.

По его словам, сегодня уже всем понятно, что все социальные блага и перспективные экологические проекты Германии могут быть обеспечены только за счет "экономического процветания".

Министр финансов призвал развивать большую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии, чтобы в итоге прийти к "социальной рыночной экономике".

Издание отмечает, что по итогам 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3%, а объем промышленного производства сократился на 2%. Такие предварительные данные озвучили в статистическом бюро страны.

Эксперты объясняют, что падению немецкой экономики способствовали в том числе высокая инфляция и рост процентных ставок.

Немецкие СМИ писали, что по итогам года государственные расходы превысили доходы на €82,7 млрд.

Как пишет ТАСС, канцлер Германии Олаф Шольц связывал экономические проблемы в стране с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей.

"Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители", — говорил Шольц в сентябре.