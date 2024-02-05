Техас приступил к постройке стены на границе с Мексикой (видео)

Губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал видео, на кадрах которого производится возведение стены на границе США и Мексики. Глава штата прокомментировал текущую ситуацию.

В своем профиле в соцсети X Эбботт выложил короткое видео, где видно, как спецтехника возводит железные ограждения на границе штата.

"Техас вошел в историю как первый и единственный штат, построивший собственную пограничную стену. Строительство продолжается. Мы не отступим от наших усилий по охране границы", - написал губернатор.

Позже Эбботт сообщил, что другие губернаторы объединяются вокруг исторических усилий Техаса по охране границы.

"Техас имеет конституционное право на самооборону перед лицом этого вторжения на нашу границу", - подчеркнул Эбботт.

Отметим, что власти Техаса ранее заявили о миграционном кризисе. По их словам, нелегальные мигранты в огромном количестве проникают на территорию США, через границу, в том числе в Техасе.

На этом фоне техасские власти заняли участок границы и не допускают туда федеральные власти, а также принимают необходимые, по их мнению, меры для защиты территории.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, как пишет Fox, заявил, что президент Байден нарушает федеральный закон, поскольку отказывается обеспечить соблюдение иммиграционных законов, уже принятых в стране.

Также издание пишет, что многие республиканцы в Конгрессе поддерживают Эбботта в его конфликте с администрацией Джо Байдена из-за защиты границ штата.

По данным News Week, ряд штатов, где губернаторами являются представители Республиканской партии, направили свои вооруженные силы в Техас, а также предоставили его властям материальную поддержку.

На фоне эскалации конфликта между Техасом и федеральным правительством ряд СМИ стал писать о возможном отделении бунтующего штата от остальных.