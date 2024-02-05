Boeing получила дополнительные претензии к качеству новых самолетов 737

Boeing необходимо будет задержать производство новых самолетов серии 737 из-за ошибки в фюзеляже, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В письме Стэна Дила, главного исполнительного директора Boeing Commercial Airplanes, отправленном сотрудникам, говорится, что две дыры, которые в настоящее время имеются в фюзеляже 50 новых самолетов 737, могут не совсем соответствовать спецификациям Boeing. Поэтому компании необходимо время, чтобы провести дополнительную проверку самолетов. Только потом они могут быть выпущены с производственных линий.

"Это единственный вариант действий, учитывая наше обязательство каждый раз создавать идеальные самолеты", — говорится в письме, к которому получили доступ журналисты Bloomberg.

Компания Spirit AeroSystems Holdings, которая производит большую часть фюзеляжа 737 Max, в свою очередь, заявила, что знает о проблеме и проведет ремонт.

Новость о данном дефекте появилась вслед за чередой производственных ошибок, обнаруженных в Boeing, включая почти катастрофический взрыв панели самолета 737 Max компании Alaska Airlines в прошлом месяце. Федеральное управление гражданской авиации США усилило контроль над системами производства и поставщиками Boeing и ограничило производство самолетов 737 до тех пор, пока их качество не улучшится.