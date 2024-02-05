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Boeing получила дополнительные претензии к качеству новых самолетов 737

Опубликовано:

Самолет в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Unsplash

Boeing необходимо будет задержать производство новых самолетов серии 737 из-за ошибки в фюзеляже, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В письме Стэна Дила, главного исполнительного директора Boeing Commercial Airplanes, отправленном сотрудникам, говорится, что две дыры, которые в настоящее время имеются в фюзеляже 50 новых самолетов 737, могут не совсем соответствовать спецификациям Boeing. Поэтому компании необходимо время, чтобы провести дополнительную проверку самолетов. Только потом они могут быть выпущены с производственных линий.

"Это единственный вариант действий, учитывая наше обязательство каждый раз создавать идеальные самолеты", — говорится в письме, к которому получили доступ журналисты Bloomberg.

Компания Spirit AeroSystems Holdings, которая производит большую часть фюзеляжа 737 Max, в свою очередь, заявила, что знает о проблеме и проведет ремонт.

Новость о данном дефекте появилась вслед за чередой производственных ошибок, обнаруженных в Boeing, включая почти катастрофический взрыв панели самолета 737 Max компании Alaska Airlines в прошлом месяце. Федеральное управление гражданской авиации США усилило контроль над системами производства и поставщиками Boeing и ограничило производство самолетов 737 до тех пор, пока их качество не улучшится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059127-boeing-poluchila-dopolnitelnye-pretenzii-k-kachestvu-novyh-samoletov-737/

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