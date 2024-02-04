Tesla отзывает почти 2,2 млн авто, проданных в США

Национальное управление безопасности движения на дорогах США заявило, что Tesla отзывает более 2 млн машин, произведенных с 2012 года, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Tesla отзывает некоторые автомобили Model S 2012–2023 годов, Model X 2016–2024 годов, Model 3 2017–2023 годов, Model Y 2019–2024 годов и Cybertruck 2024 года выпуска", – говорится в сообщении.

Согласно выводам комиссии Национального управления безопасностью движения на дорогах США, размер шрифта на некоторых сигнальных лампах на приборной панели машин оказался слишком мал и не соответствует требованиям федеральных норм.

"Слишком мелкий шрифт на световых предупреждающих индикаторах может затруднить чтение критически важной информации о безопасности на приборной панели, что увеличивает риск аварии", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что владельцам авто письма с уведомлением будут отправлены по почте 30 марта 2024 года.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что Tesla отзовет с рынка 2 млн электрокаров из-за проблем с безопасностью функции "автопилот".

Добавим, что по информации на сайте Британской энциклопедии, Tesla – это американский производитель электромобилей, солнечных батарей и аккумуляторов для авто и домашних источников питания. Компания была основана в 2003 году американскими предпринимателями Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом и названа в честь американского изобретателя сербского происхождения Николы Теслы. Компания быстро стала одним из самых узнаваемых автомобильных брендов в мире.

Финансирование компании было получено из различных источников, в первую очередь от соучредителя PayPal Илона Маска, который вложил в новое предприятие более 30 млн долларов и занимает пост председателя компании, начиная с 2004 года.